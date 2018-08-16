Ramil Guliyev: "İnşallah atletizme ilgi futbol gibi olur" – Fotomaç – 16 Ağustos 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Ağustos 2018, Perşembe
    CANLI ENGLISH

    : "İnşallah atletizme ilgi gibi olur"

    <a href="/index/ramil-guliyev?id=953508cc-277a-45c4-8ea3-3763f1cc18b4" class="" rel="tag">Ramil Guliyev</a>: "İnşallah atletizme ilgi <a href="/index/futbol?id=430973cb-2af0-47ed-96d4-924a356eb74b" class="" rel="tag">futbol</a> gibi olur"

    Avrupa şampiyonu atlet , derecesi için çok mutlu olduğunu belirtirken, atletizme olan ilginin gibi olmasını diledi.

    'daki Atıcılar Atletizm Pisti'nde devam eden Turkcell Atletizm Süper Ligi final kademesinde mücadele eden , ilk günde piste çıktı. Erkekler 200 metrede Avrupa Şampiyonluğu yaşayan , ilk günde 100 metrede yarıştı. 9.98 ile çizgiyi geçen Fenerbahçe Spor Kulübü'nden Guliyev, ikinci sırada yarışı tamamlarken, ENKA Spor Kulübü'nden Jak Ali Harvey, 9.91'lik derecesiyle yarışta ipi göğüsledi.


    Yarış sonrası değerlendirmelerde bulunan Guliyev, Avrupa Şampiyonluğu'na dair, "Avrupa Şampiyonası'ndaki derecem için çok mutluyum. Avrupa Şampiyonu olmak çok büyük bir duygu. Bunu başarabildik ve gurur duyuyoruz. Elimize böyle bir şans geldiği ve bunu gerçekleştirdiğimiz için mutluyuz" dedi.


    Bundan sonraki hedefleriyle ilgili de konuşan Guliyev, "Şimdi sırada yarışları var. Bir de var ki en önemli yarışlardan bir tanesi. Onun dışında bireysel olarak programda birkaç yarış var, bu yarışlara katılacağız ve sezonu kapayacağız" diye konuştu.
    Başarılarının ardından atletizme olan ilgiyi de yorumlayan Guliyev, "Başarıların olması iyi bir şey çünkü atletizme olan ilgi daha da yükseliyor. Atletizm de inşallah gibi olur" ifadelerini kullandı.
    Ramil Guliyev'in bugün Erkekler 200 metrede yarışması bekleniyor.

    1. 16.8.2018 10:03
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    : "İnşallah atletizme ilgi gibi olur" haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN