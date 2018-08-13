Mardin atletizm kulübü süper ligde

Mardin atletizm spor kulübü 1 Lig 1 kademesinde Samsun'da topladığı puanlar ile 15 takım arasından ilk 8 takım arasına girmeyi başardı. İlk 8 takım arasında yer alan Mardin atletizm spor kulübü finale katılma hakkını elde ederek Trabzon'da süper lige yükselerek tarihi bir zafer elde etti. Mardin atletizm spor kulübü süper lige yükselecek iki takımdan biri olmak için güçlü rakiplerine rağmen ilk gün yapılan yarışmalar sonucunda üçüncü sırada tamamladı. İkinci güne hızlı başlayan Mardin atletizm spor kulübü topladığı puanlar ile Adana Seyhan Belediyespor kulübü takımının puan farkını kapatarak ikinci sıraya yerleşti.

Ankara Jandarmagücü ile kalan son 5 yarışmayı heyecanlı bir yarışma çıkaran iki takım sporcuları eşitliği bozacak puan farkı olmadığı için günün son yarışı olan 4x400 metre bayrak yarışmasına, İstanbul Büyükşehir Belediyesinden sonra süper lige çıkacak ikinci takımın hangi kulüp olacağı belirlendi. Bayrak yarışması heyecanlı bir şekilde startı verildi iki takımında sporcuları kıyasıya bir mücadele vererek varış yerine sadece 1 saniye fark ile gelen Mardin atletizm spor kulübü bayrak takımı 1,5 puan fark ile İstanbul Büyükşehir Belediyesinden sonra Mardin atletizm spor kulübü süper lige yükselerek tarihi bir zafer elde etti.



Kulüp başkanı Mehmet Münir Cura yaptığı açıklamada 2015 yılında Türkiye Atletizm süper ligine yükseldiklerini söyledi. Cura, "Geçen yıl şanssız bir şekilde sadece 0.50 puan gibi az bir fark ile 1 lige küme düştük. Büyük erkeklerde süper lige yükselen kulübümüz Güneydoğuda bir ilki başararak çok önemli ve tarihi bir başarı elde etti. Ligin profesyonel bir şekilde yerelde destek verildiği takdirde süper ligde kalıcı olmak istiyoruz. Mardin ilimizi başarılı bir şekilde süper ligde temsil edeceğiz" dedi.