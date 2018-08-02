Avrupa Atletizm Şampiyonası'na doğru
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    02 Ağustos 2018, Perşembe
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    'na doğru

    Avrupa Atletizm Şampiyonası'na doğru

    , 'nda 43 sporcuyla madalya mücadelesi verecek.

    Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Almanya'nın başkenti 'de 6-12 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek şampiyonaya katılacak milli sporcular belli oldu.

    Berlin Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirilecek organizasyona Türkiye,
    tarihindeki en kalabalık ikinci kafile olan 43 atletle kaydoldu.

    'nın kadrosunda daha önce Avrupa şampiyonluğu yaşayan , ve bulunuyor.

    Ayrıca bu şampiyonada madalya alan , , , ve Özlem Kaya da yeniden Avrupa arenasına çıkacak.

    6 Ağustos Pazartesi günü 5 branşta yapılacak elemelerle başlayacak. Açılış seansındaki elemelerde Türkiye'den , ve finale kalabilmek için yarışacak.

    Berlin'de Türkiye'yi temsil edecek milli sporcular şunlar:

    - Erkekler

    100 metre: Ramil Guliyev, Emre Zafer Barnes, Jak Ali Harvey, (yedek)

    200 metre: Ramil Guliyev

    400 metre: ,

    1500 metre:

    5 bin metre: Kaan Kigen Özbilen, Ramazan Özdemir, Polat Kemboi Arıkan

    10 bin metre: Polat Kemboi Arıkan, Kaan Kigen Özbilen, Aras Kaya

    3 bin metre su engelli: Tarık Akdağ Langat

    400 metre engelli: Yasmani Copello

    Gülle atma: Osman Can Özdeveci

    20 kilometre yürüyüş: Salih Korkmaz

    Yüksek atlama: Alperen Acet

    Uzun atlama: Alper Kulaksız

    Üç adım atlama: Can Özüpek, Necati Er

    Çekiç atma: Eşref Apak, Özkan Baltacı

    Maraton: Muzaffer Bayram, Yavuz Ağralı, Mert Girmalegese, Üzeyir Söylemez, Ömer Alkanoğlu

    4x100 metre: Ramil Guliyev, Emre Zafer Barnes, Yiğitcan Hekimoğlu, Jak Ali Harvey, Aykut Ay, İzzet Safer

    4x400 metre: Yavuz Can, Batuhan Altıntaş, Yasmani Copello, Mahsum Korkmaz, Yasin Süzen, Akın Üzyürek, Abdullah Tütünci

    - Kadınlar

    5 bin metre: Yasemin Can

    10 bin metre: Yasemin Can

    3 bin metre su engelli: Özlem Kaya

    400 metre engelli: Elif Gören

    Uzun atlama: Karin Melis Mey

    20 kilometre yürüyüş: Meryem Bekmez

    50 kilometre yürüyüş: Semiha Mutlu Özdemir

    Çekiç atma: Kıvılcım Kaya Salman

    Cirit atma: Eda Tuğsuz

    Maraton: Elif Karabulut Dağdelen, Tubay Erdal, Ümmü Kiraz



    1. 2.8.2018 11:53
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