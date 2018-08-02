Avrupa Atletizm Şampiyonası'na doğru
Türkiye, Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 43 sporcuyla madalya mücadelesi verecek.
Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Almanya'nın başkenti Berlin'de 6-12 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek şampiyonaya katılacak milli sporcular belli oldu.
Berlin Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirilecek organizasyona Türkiye,
tarihindeki en kalabalık ikinci kafile olan 43 atletle kaydoldu.
Türk Milli Takımı'nın kadrosunda daha önce Avrupa şampiyonluğu yaşayan Polat Kemboi Arıkan, Yasemin Can ve Yasmani Copello bulunuyor.
Ayrıca bu şampiyonada madalya alan Ramil Guliyev, Jak Ali Harvey, Aras Kaya, Kaan Kigen Özbilen ve Özlem Kaya da yeniden Avrupa arenasına çıkacak.
Avrupa Atletizm Şampiyonası 6 Ağustos Pazartesi günü 5 branşta yapılacak elemelerle başlayacak. Açılış seansındaki elemelerde Türkiye'den Eşref Apak, Özkan Baltacı ve Osman Can Özdeveci finale kalabilmek için yarışacak.
Berlin'de Türkiye'yi temsil edecek milli sporcular şunlar:
- Erkekler
100 metre: Ramil Guliyev, Emre Zafer Barnes, Jak Ali Harvey, Yiğitcan Hekimoğlu (yedek)
200 metre: Ramil Guliyev
400 metre: Yavuz Can, Batuhan Altıntaş
1500 metre: İlham Tanui Özbilen
5 bin metre: Kaan Kigen Özbilen, Ramazan Özdemir, Polat Kemboi Arıkan
10 bin metre: Polat Kemboi Arıkan, Kaan Kigen Özbilen, Aras Kaya
3 bin metre su engelli: Tarık Akdağ Langat
400 metre engelli: Yasmani Copello
Gülle atma: Osman Can Özdeveci
20 kilometre yürüyüş: Salih Korkmaz
Yüksek atlama: Alperen Acet
Uzun atlama: Alper Kulaksız
Üç adım atlama: Can Özüpek, Necati Er
Çekiç atma: Eşref Apak, Özkan Baltacı
Maraton: Muzaffer Bayram, Yavuz Ağralı, Mert Girmalegese, Üzeyir Söylemez, Ömer Alkanoğlu
4x100 metre: Ramil Guliyev, Emre Zafer Barnes, Yiğitcan Hekimoğlu, Jak Ali Harvey, Aykut Ay, İzzet Safer
4x400 metre: Yavuz Can, Batuhan Altıntaş, Yasmani Copello, Mahsum Korkmaz, Yasin Süzen, Akın Üzyürek, Abdullah Tütünci
- Kadınlar
5 bin metre: Yasemin Can
10 bin metre: Yasemin Can
3 bin metre su engelli: Özlem Kaya
400 metre engelli: Elif Gören
Uzun atlama: Karin Melis Mey
20 kilometre yürüyüş: Meryem Bekmez
50 kilometre yürüyüş: Semiha Mutlu Özdemir
Çekiç atma: Kıvılcım Kaya Salman
Cirit atma: Eda Tuğsuz
Maraton: Elif Karabulut Dağdelen, Tubay Erdal, Ümmü Kiraz
- 2.8.2018 11:53
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