Diyarbakır’da atletizm heyecanı sona erdi
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    01 Ağustos 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH

    ’da atletizm heyecanı sona erdi

    Diyarbakır’da atletizm heyecanı sona erdi

    ’da iki gün süren Naili Moran Atletizm Bölge müsabakaları tamamlandı.

    , , , ve 'dan 95 sporcunun yer aldığı müsabakalar iki gün sürdü. Seyrantepe Spor Tesisleri Tartan Pisti'nde gerçekleşen müsabakalar, çeşitli yaş kategorilerine göre yapıldı. Atletlerin büyük bir efor sergilediği müsabakalarda, çok sayıda hakem görev yaptı. Oldukça çekişmeli geçen müsabakalarda başarılı olan ekipler, yarı finallerine katılma hakkını elde etti.


    Atletizm Federasyonu Diyarbakır İl Temsilcisi Azamettin Özaydoğdu, 95 sporcunun yer aldığı müsabakaların sorunsuz bir şekilde sonuçlandığını söyledi. Özaydoğu, Diyarbakır'da gerçekleşen müsabakalarda başarılı olan tüm sporcuları kutladığını belirtti. Zorlu ve çekişmeli geçen yarışmalarda sporcuların sıcak havaya rağmen iyi bir performans sergilediğini aktaran Özaydoğu, şunları kaydetti:
    "Diyarbakır'da gerçekleştirdiğimiz Naili Moran Atletizm müsabakalarını en iyi şekilde tamamladık. İki gün süren müsabakalarda hem sporcularımız hem hakemlerimiz hem de antrenörlerimiz çok yoruldular. Bu nedenle bol bol ter dökülen ve büyük emeğin sergilendiği yarışmalarda başarılı olan ekipleri kutluyorum."

    1. 1.8.2018 13:58
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Diyarbakır’da atletizm heyecanı sona erdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN