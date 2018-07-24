İAAF Koordinatörü Ayaz, Müdür Arıcıoğlu’nu ziyaret etti
Türkiye Atletizm Federasyonu IAAF Çocuk Atletizmi Projesi Koordinatörü Necdet Ayaz Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu’nu ziyaret etti.
İAAF Çocuk Atletizmi Projesi Koordinatörü Ayaz ve spor yazarı Haldun Domaç ile birlikte gerçekleşen ziyaret sırasında çocuklarımızın erken yaşlarda sporla tanışması, özellikle ana branş olan Atletizmle tanışması ve çocuk yaşlarda spor disiplini ve ahlakını benimseyip sağlıklı büyümelerini ve yetişmelerini sağlamaya yönelik fikirler sunuldu. Ayrıca Eylül ayında yapılacak olan '' 10. Uluslararası İsmail Akçay Yol Koşusunun'' yeni güzergahı konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.
İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, spor yazarı ve spor yorumcusu Haldun Domaç 'a ve IAAF Çocuk Atletizmi Türkiye Koordinatörü ve eski milli atlet Necdet Ayaz'a teşekkürlerini iletti.
- 24.7.2018 12:33
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Galatasaray'da Benfica bayramı
Toplam 4
Yorum
Uğur Böyle bir düşünce hiçbir gerçek Galatasaraylıya yakışmaz. Haberi okuyunca üzüldüm.
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Fenerbahçe'de hazırlıklar sürdü! Soldado Benfica maçına yetişebilecek mi?
Toplam 2
Yorum
KrAlex Soldado bu saatten sonra fayda sağlamaz en fazla 1 sezon daha oynar. Transfer yapılamazsa 1. forvet Guilano birde alt yapıdan genç forvet.
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Giuliano forma peşinde! Kadroda yer arıyor
Toplam 5
Yorum
KrAlex Soldado artık ilerlemiş yaşına rağmen bu sezondan sonra fayda sağlayacağını düşünmüyorum ya ekonomik kullanacak ya satacaksın. Frvet Guilano
İAAF Koordinatörü Ayaz, Müdür Arıcıoğlu’nu ziyaret etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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