İAAF Koordinatörü Ayaz, Müdür Arıcıoğlu’nu ziyaret etti
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    24 Temmuz 2018, Salı
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    İAAF Koordinatörü Ayaz, Müdür Arıcıoğlu’nu ziyaret etti

    İAAF Koordinatörü Ayaz, Müdür Arıcıoğlu’nu ziyaret etti

    Atletizm Federasyonu Çocuk Atletizmi Projesi Koordinatörü Necdet Ayaz Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü ’nu ziyaret etti.

    Eylül ayında Balıkesir'de yapılacak olan 10. Uluslararası İsmail Akçay Yol Koşusu öncesi yeni yarış güzargahı hakkında bilgi almak üzere İl Müdürü 'nu makamında ziyaret etti.
    İAAF Çocuk Atletizmi Projesi Koordinatörü Ayaz ve spor yazarı ile birlikte gerçekleşen ziyaret sırasında çocuklarımızın erken yaşlarda sporla tanışması, özellikle ana branş olan Atletizmle tanışması ve çocuk yaşlarda spor disiplini ve ahlakını benimseyip sağlıklı büyümelerini ve yetişmelerini sağlamaya yönelik fikirler sunuldu. Ayrıca Eylül ayında yapılacak olan '' 10. '' yeni güzergahı konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.
    İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, spor yazarı ve spor yorumcusu Haldun Domaç 'a ve Çocuk Atletizmi Koordinatörü ve eski milli atlet Necdet Ayaz'a teşekkürlerini iletti.
    1. 24.7.2018 12:33
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