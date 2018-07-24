Büyükşehir, U-18’de beşinci
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    24 Temmuz 2018, Salı
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    Büyükşehir, ’de beşinci

    Büyükşehir, U-18’de beşinci

    Büyükşehir Belediyespor atletizm kız takımı, ’de yapılan ‘U18 Atletizm Ligi’ni beşinci sırada tamamladı.

    Yarışlar, Sazova Atletizm Pisti'nde yapıldı. Büyükşehir Belediyespor, yarışmalarda küçük yaş gruplarından itibaren yetiştirdiği sporcularla mücadele etti. Büyükşehir Belediyespor, 400 metrede Zeynep Kuran ile 58:46 derecede ikincilik, 800 metrede Tuğba Akdoğan ile 2:17.41 derecede ikincilik, 1500 metrede 4:40.70 derece ile üçüncülük, yüksek atlamada Zeynnep Çaylak ile 1.64 metrede üçüncülük, disk atmada İrem Aydın ile 36.05 metrede üçüncülük elde etti.
    Genel toplamda 117 puanın sahibi olan Büyükşehir Belediyespor, 2 ayaktan oluşan ligi beşinci sırada tamamladı.
    1. 24.7.2018 12:19
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