Özel Sporcular Paris’ten madalya ile döndü
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    25 Temmuz 2018, Çarşamba
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    Özel Sporcular ’ten madalya ile döndü

    Özel Sporcular <a href="/index/paris?id=22715eee-b31f-46f1-be14-cc3bf6382eb8" class="" rel="tag">Paris</a>’ten madalya ile döndü

    Burhaniye ilçesinde, Atletizm dalında Burhaniye’nin gururu olan özel sporcular ve , Uluslararası Zihinsel Engelliler Spor Federasyonu'nun () 'te düzenlediği 'ndan bir kez daha madalyayla döndü.

    Antrenörleri ile birlikte Burhaniye Belediye Başkanı 'ı makamında ziyaret eden milli sporcular, Başkan Uysal tarafından ödüllendirildi.
    Atletizm dalında Burhaniye'yi yurt içi ve yurt dışında başarıyla temsil eden Burhaniye Belediyesporlu Özel Sporcular ve , 'te gerçekleşen 'ndan dereceyle döndü. 14-22 Temmuz 2018 tarihlerinde gerçekleşen müsabakalarda , 800 metrede Avrupa 3'üncülüğü, 4x100 ve 4x400 metrede Avrupa 2'nciliğini elde etti. ise 4x100 ve 4x400 metrede Avrupa 2'ncisi oldu. Başkan , yurda dönüşlerinin ardından kendisini ziyaret eden milli sporcuları, altınla ödüllendirdi.
    Başkan Uysal, dünyanın dört bir yanından özel sporcuları bir araya getiren 2018 'nda milli atletlerimizden gelen haberlerin hem Burhaniye hem de ülke adına kendisine büyük gurur yaşattığını söyleyerek, "Burhaniye Belediyesporlu Muhsine ve Sevim kardeşlerimizi gösterdikleri başarı ve üstün gayretlerinden dolayı kutluyorum. Özel sporcularımızı yetiştiren ve onları hiçbir zaman yalnız bırakmayan, başta hocamıza ve onun nezdinde tüm hocalarımıza teşekkürlerimi iletiyorum. Burhaniye Belediyespor'da çalışmalarını sürdüren sporcuların her zaman destekçisi olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz" dedi.
    1. 24.7.2018 16:28
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