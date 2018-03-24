Cumhurbaşkanı Erdoğan milli atleti tebrik etti – Fotomaç – 24 Mart 2018
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    24 Mart 2018, Cumartesi
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    Erdoğan milli atleti tebrik etti

    Cumhurbaşkanı Erdoğan milli atleti tebrik etti

    , İşitme Engelliler Avrupa Salon Atletizm Şampiyonasında kazanan ’e tebrik telgrafı gönderdi.

    Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, 'ın, İşitme Engelliler Avrupa Salon Atletizm Şampiyonasında kazanan 'e tebrik telgrafı gönderdiği bildirildi.
    1. 24 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 08:20
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