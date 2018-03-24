Cumhurbaşkanı Erdoğan milli atleti tebrik etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İşitme Engelliler Avrupa Salon Atletizm Şampiyonasında altın madalya kazanan Yasin Süzen’e tebrik telgrafı gönderdi.
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İşitme Engelliler Avrupa Salon Atletizm Şampiyonasında altın madalya kazanan Yasin Süzen'e tebrik telgrafı gönderdiği bildirildi.
- 24 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 08:20
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Şener'i çıldırtan sözler: "Yeter artık atmayın"
Toplam 15
Yorum
F6 Aziz ve aykut bizi bırakma.. Biz GSliler sizden cok memnunuz. :)))
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Şener'i çıldırtan sözler: "Yeter artık atmayın"
Toplam 15
Yorum
aFsdaa şener neden solbek oynadı
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Şener'i çıldırtan sözler: "Yeter artık atmayın"
Toplam 15
Yorum
Ali Kemal Çok güldüm çokkk zavallı kovabahçe...
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