Alman polisinden İngiliz atlete ırkçı taciz
Olimpiyat madalyalı İngiliz atlet Mo Farah, Münih Havalimanı'nda polisin ırkçı tacizine uğradığını iddia etti.
Farah, 683 bin takipçisi olan sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, Münih Havalimanı'nda bir polis tarafından taciz edildiğini ileri sürdü. Videoda, bir polisin Farah'ı iterek ve çekerek yönlendirdiği görüldü.
Videoda, Alman polisinin ırkçı muamele gördüğünü savunan Farah, "2018'de, bugün ve bu çağda ırkçı taciz görmek üzücü." ifadelerini kullandı.
"Sir" unvanı da taşıyan Somali kökenli İngiliz sporcu, basın sözcüsü aracılığıyla yayımladığı açıklamayla da taciz iddiasını yineledi.
Açıklamada, "Olay bu öğleden sonra, Farah Etiyopya'daki antrenman kampına seyahat ederken bir Alman havalimanında gerçekleşti. Farah, olayın arkasında ırkçı motivasyon olduğunu ve havalimanı güvenliği tarafından adil olmayan bir muameleye tabi tutulduğunu hissetti." ifadeleri yer aldı.
İngiltere adına 4 olimpiyat madalyası bulunan koşucunun, gelecek ay yapılacak Londra maratonuna hazırlıklarını sürdürmek için Etiyopya'daki kampına döndüğü belirtildi.
- 06 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 22:30
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FB-CH Real Madrid'ten Milan'a her avrupa takımında 19yas altı gencler takır takır oynuyor. Bir sen oynatamıyorsun Kocaman.
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aydın ersun yalan kalsaydı 50 yılda sondan 1 olurdular
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aydın Bursa ve Kayseri kardeş takımların maçında düzelirsiniz
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