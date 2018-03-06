Alman polisinden İngiliz atlete ırkçı taciz – Fotomaç – 06 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    06 Mart 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    Alman polisinden atlete ırkçı taciz

    Alman polisinden <a href="/index/ingiliz?id=72db73b9-d72c-4f29-9667-95e34bddae1a" class="" rel="tag">İngiliz</a> atlete ırkçı taciz

    Olimpiyat madalyalı atlet , 'nda polisin ırkçı tacizine uğradığını iddia etti.

    Farah, 683 bin takipçisi olan sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, 'nda bir polis tarafından taciz edildiğini ileri sürdü. Videoda, bir polisin Farah'ı iterek ve çekerek yönlendirdiği görüldü.

    Videoda, Alman polisinin ırkçı muamele gördüğünü savunan Farah, "2018'de, bugün ve bu çağda ırkçı taciz görmek üzücü." ifadelerini kullandı.

    "Sir" unvanı da taşıyan kökenli sporcu, basın sözcüsü aracılığıyla yayımladığı açıklamayla da taciz iddiasını yineledi.

    Açıklamada, "Olay bu öğleden sonra, Farah Etiyopya'daki antrenman kampına seyahat ederken bir Alman havalimanında gerçekleşti. Farah, olayın arkasında ırkçı motivasyon olduğunu ve havalimanı güvenliği tarafından adil olmayan bir muameleye tabi tutulduğunu hissetti." ifadeleri yer aldı.

    İngiltere adına 4 olimpiyat madalyası bulunan koşucunun, gelecek ay yapılacak maratonuna hazırlıklarını sürdürmek için Etiyopya'daki kampına döndüğü belirtildi.

    1. 06 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 22:30
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Alman polisinden atlete ırkçı taciz haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN