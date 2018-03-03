Emre Zafer Barnes yarı finalde – Fotomaç – 03 Mart 2018
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    03 Mart 2018, Cumartesi
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    Emre Zafer Barnes yarı finalde

    Emre Zafer Barnes yarı finalde

    Emre Zafer Barnes, Dünya Salon Atletizm Şampiyonası erkekler 60 metre seçmelerini geçerek yarı finale yükseldi.

    'nin Birmingham kentinde devam eden şampiyonanın üçüncü gününde piste çıkan 29 yaşındaki Barnes, 6.58'lik derecesiyle adını yarı finale yazdırdı.

    Serisini ilk sırada tamamlayan Barnes, yarış sonrasında asker selamı verdi.

    İstanbul Indoor Cup'taki 6.55'lik zamanlamasıyla rekorunun sahibi olan , bugün TSİ 22.11'de yapılacak yarı finalde başarılı olması halinde TSİ 00.09'da final mücadelesi verecek.

    1. 03 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 14:34
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