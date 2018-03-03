Emre Zafer Barnes yarı finalde
Milli atlet Emre Zafer Barnes, Dünya Salon Atletizm Şampiyonası erkekler 60 metre seçmelerini geçerek yarı finale yükseldi.
İngiltere'nin Birmingham kentinde devam eden şampiyonanın üçüncü gününde piste çıkan 29 yaşındaki Barnes, 6.58'lik derecesiyle adını yarı finale yazdırdı.
Serisini ilk sırada tamamlayan Barnes, yarış sonrasında asker selamı verdi.
İstanbul Indoor Cup'taki 6.55'lik zamanlamasıyla Türkiye rekorunun sahibi olan milli atlet, bugün TSİ 22.11'de yapılacak yarı finalde başarılı olması halinde TSİ 00.09'da final mücadelesi verecek.
- 03 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 14:34
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Josef'i getirin bana!
Toplam 12
Yorum
Galatasaraylı O macı izledım odakkayı analiz ettim kırmızı varsa 2 side yemeli! ve diyer futbolcularda aynı sekılde kırmızı olmalıydı macı hakem SATTTı!
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Ndiaye'den sonra... Rodrigues Ada yolcusu!
Toplam 5
Yorum
artık düzgün yönetin satıcaksanız ya ederine satın yada satmayın dünyada şuanda bu istatistikler sahip futbolcuların fiyatlarına bakın 15 milyon euro ney ya!
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Ndiaye'den sonra... Rodrigues Ada yolcusu!
Toplam 5
Yorum
FB İYİ İYİ YAN PAS SELÇUGU OYNATIYOLAR YİNE
Emre Zafer Barnes yarı finalde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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