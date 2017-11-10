 Kıtalar birleşecek – Fotomaç – 10 Kasım 2017 ;
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    10 Kasım 2017, Cuma
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    Kıtalar birleşecek

    Kıtalar birleşecek

    Vodafone 39. İstanbul Maratonu pazar günü 100 binin üzerinde katılımla koşulacak

    DÜNYADA kıtalararası koşulan ilk yarış olan Vodafone İstanbul Maratonu'nun 39.'su 12 Kasım Pazar günü yapılacak. Bu yıl 'Çocuklarımızın geleceği için koşuyoruz' temasıyla gerçekleştirilecek maraton dünyanın dört bir yanından 30 bine yakın sporcuyu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde buluşturacak. Maratonun tanıtım toplantısında konuşan İBB Başkanı Mevlüt Uysal, bu yıl vatandaşlarla birlikte 100 binin üzerinde katılım beklediklerini söyledi. Uysal hedeflerinin dünyada en fazla tanınan New York Maratonu'nun seviyesini yakalamak olduğunu kaydetti.
    Yılmaz ŞENOL
    1. 10 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:14
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