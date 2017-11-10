Kıtalar birleşecek

kıtalararası koşulan ilk yarış olan'nun 39.'su 12 Kasım Pazar günü yapılacak. Bu yıltemasıyla gerçekleştirilecek maraton dünyanın dört bir yanından 30 bine yakın sporcuyu'nde buluşturacak. Maratonun tanıtım toplantısında konuşan, bu yıl vatandaşlarla birlikte 100 binin üzerinde katılım beklediklerini söyledi. Uysal hedeflerinin dünyada en fazla tanınan'nun seviyesini yakalamak olduğunu kaydetti.