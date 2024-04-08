Haberler Antalyaspor Avrupa aşkına

Avrupa aşkına

Süper Lig'de 2 maçtır yenilmeyen ve son olarak Ankaragücü'yle öne geçtiği maçta 1-1 berabere kalan Antalyaspor, Rize'de de serisini sürdürmek istiyor. Avrupa kupalarını hedefleyen Akrepler, kendisi gibi aynı hedefteki rakibi karşısında galibiyet hedefliyor. Akdeniz ekibi, Antalya'da berabere kaldığı Rizespor karşısında ikili averajı da almanın peşinde.

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2024 Pazartesi 06:50
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Avrupa aşkına
Süper Lig'de 2 maçtır yenilmeyen ve son olarak Ankaragücü'yle öne geçtiği maçta 1-1 berabere kalan Antalyaspor, Rize'de de serisini sürdürmek istiyor. Avrupa kupalarını hedefleyen Akrepler, kendisi gibi aynı hedefteki rakibi karşısında galibiyet hedefliyor. Akdeniz ekibi, Antalya'da berabere kaldığı Rizespor karşısında ikili averajı da almanın peşinde.
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