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Avrupa aşkına
Süper Lig'de 2 maçtır yenilmeyen ve son olarak Ankaragücü'yle öne geçtiği maçta 1-1 berabere kalan Antalyaspor, Rize'de de serisini sürdürmek istiyor. Avrupa kupalarını hedefleyen Akrepler, kendisi gibi aynı hedefteki rakibi karşısında galibiyet hedefliyor. Akdeniz ekibi, Antalya'da berabere kaldığı Rizespor karşısında ikili averajı da almanın peşinde.
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