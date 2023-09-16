Trendyol Süper Lig ekibi Antalyaspor'da Bünyamin Balcı ve Veysel Sarı'nın sözleşmeleri uzatıldı. Süper Lig ekibi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Futbolcumuz Bünyamin Balcı'nın sözleşmesi 2027 yılına kadar uzatılmıştır. Bünyamin Balcı'ya kırmızı-beyaz formamıza verdiği katkılar için teşekkür eder, başarılarının devamını dileriz" açıklamasını yaptı.

Akdeniz temsilcisi diğer yandan bir açıklama daha yayınladı ve "Kaptanımız Veysel Sarı'nın sözleşmesi 2025 yılına kadar uzatılmıştır. Veysel Sarı'ya kırmızı-beyaz formamıza verdiği katkılar için teşekkür eder, başarılarının devamını dileriz" ifadeleri kullanıldı.

İŞTE ANTALYASPOR'UN PAYLAŞIMI