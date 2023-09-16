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Antalyaspor'da Bünyamin Balcı ve Veysel Sarı'nın sözleşmeleri uzatıldı!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da iki oyuncuyla sözleşme uzatıldı. Kulüp sözleşme uzatma kararını sosyal medya hesabından yaptğı açıklamayla açıkladı. İşte detaylar...

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2023 Cumartesi 14:09 Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2023 Cumartesi 14:36
Antalyaspor'da Bünyamin Balcı ve Veysel Sarı'nın sözleşmeleri uzatıldı!

Trendyol Süper Lig ekibi Antalyaspor'da Bünyamin Balcı ve Veysel Sarı'nın sözleşmeleri uzatıldı. Süper Lig ekibi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Futbolcumuz Bünyamin Balcı'nın sözleşmesi 2027 yılına kadar uzatılmıştır. Bünyamin Balcı'ya kırmızı-beyaz formamıza verdiği katkılar için teşekkür eder, başarılarının devamını dileriz" açıklamasını yaptı.

Akdeniz temsilcisi diğer yandan bir açıklama daha yayınladı ve "Kaptanımız Veysel Sarı'nın sözleşmesi 2025 yılına kadar uzatılmıştır. Veysel Sarı'ya kırmızı-beyaz formamıza verdiği katkılar için teşekkür eder, başarılarının devamını dileriz" ifadeleri kullanıldı.

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