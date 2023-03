Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk: Çok basit kaybettik

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Antalyaspor, deplasmanda Adana Demirspor'a 2-0 mağlup oldu. Maçığn ardından Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Groenendijk, "Biz deplasmandan üzgün ayrılıyoruz. Mücadele var, istek var, azim var. Ancak çok basit goller yiyip, sonunda alınan bir 2-0'lık yenilgi de var. İlk defa maalesef bu tür maç başımıza gelmiyor. Sezon boyunca birçok tekrarını izledik. Hoca ekibi olarak, oyuncu grubuna şöyle bir telkinimiz olacak. Kafa yapısını değiştirmesi gerekiyor bu takımın, özellikle deplasmanda bu tür zorlu maçlarda. Son yüzde 10'luk performans eksiği ve inançta ve konsantrasyondan bahsediyorum. Bu yüzde 10'luk eksiklik bazı şeyleri tam yapamıyoruz. Bunları da yapamayınca bu şekilde basit goller yiyoruz. Buna reaksiyon göstermekte zorlanıyoruz. Mesela şöyle bir örnek vereyim, Emre Can geldi. Biliyorsunuz devre arasında transfer Beşiktaş'tan ve onun kafa yapısını incelediğimizde ve oyun duruşunu 90 dakika boyunca her zaman yüzde yüze yakın olduğunu görüyoruz. Demek ki başka takımdan gelen oyuncuda bu varsa, bizim takımdaki oyuncularda neden eksik? Aslında bunu sorgulamamız gerekiyor. Hafta içinde konuşacağız tabii. Kötü mü oynadık? Hayır bence kötü oynamadık. Ancak çok basit kaybettik. Umarım en azından dersler çıkarıp bir dahaki sefere deplasmanda bu tür performans tekrarı yapmayız" diye konuştu.