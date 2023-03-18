Haberler Antalyaspor Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk: Çok basit kaybettik

Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk: Çok basit kaybettik

Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk, Adana Demirspor maçının ardından, ”İlk defa maalesef bu tür maç başımıza gelmiyor. Sezon boyunca birçok tekrarını izledik” dedi.

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2023 Cumartesi 19:19
Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk: Çok basit kaybettik

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Antalyaspor, deplasmanda Adana Demirspor'a 2-0 mağlup oldu. Maçığn ardından Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Groenendijk, "Biz deplasmandan üzgün ayrılıyoruz. Mücadele var, istek var, azim var. Ancak çok basit goller yiyip, sonunda alınan bir 2-0'lık yenilgi de var. İlk defa maalesef bu tür maç başımıza gelmiyor. Sezon boyunca birçok tekrarını izledik. Hoca ekibi olarak, oyuncu grubuna şöyle bir telkinimiz olacak. Kafa yapısını değiştirmesi gerekiyor bu takımın, özellikle deplasmanda bu tür zorlu maçlarda. Son yüzde 10'luk performans eksiği ve inançta ve konsantrasyondan bahsediyorum. Bu yüzde 10'luk eksiklik bazı şeyleri tam yapamıyoruz. Bunları da yapamayınca bu şekilde basit goller yiyoruz. Buna reaksiyon göstermekte zorlanıyoruz. Mesela şöyle bir örnek vereyim, Emre Can geldi. Biliyorsunuz devre arasında transfer Beşiktaş'tan ve onun kafa yapısını incelediğimizde ve oyun duruşunu 90 dakika boyunca her zaman yüzde yüze yakın olduğunu görüyoruz. Demek ki başka takımdan gelen oyuncuda bu varsa, bizim takımdaki oyuncularda neden eksik? Aslında bunu sorgulamamız gerekiyor. Hafta içinde konuşacağız tabii. Kötü mü oynadık? Hayır bence kötü oynamadık. Ancak çok basit kaybettik. Umarım en azından dersler çıkarıp bir dahaki sefere deplasmanda bu tür performans tekrarı yapmayız" diye konuştu.

DİĞER
Son dakika haberleri: Sevilla maçı sonrası Jesus için olay iddia! Brezilya basını ayrılığı duyurdu
Ezgi Sertel'den acı haber! Son haliyle sık sık gündeme gelen Ezgi Sertel'in paylaşımı yürekleri yaktı "Seni çok özleyeceğim"
F.Bahçe'den Batshuayi açıklaması!
Cimbom'da rota İtalya! Listede 4 yıldız var...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Akdeniz derbisinde kazanan A. Demirspor!
A. Demirspor - Antalyaspor | CANLI
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ? 18 Mart
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2023
İstanbul sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakitleri 2023
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Antalyaspor'da Groenendijk: Çok basit kaybettik Antalyaspor'da Groenendijk: Çok basit kaybettik 19:18
Bülent Korkmaz: Uzun bir yarışın içindeyiz Bülent Korkmaz: Uzun bir yarışın içindeyiz 18:55
Beşiktaş - İstanbulspor | CANLI Beşiktaş - İstanbulspor | CANLI 18:42
Şenol Güneş'ten Ghezzal sözleri! Şenol Güneş'ten Ghezzal sözleri! 18:36
F.Bahçe kafilesi Alanya'ya geldi! F.Bahçe kafilesi Alanya'ya geldi! 18:29
Rizespor 3 puanı 3 golle aldı! Rizespor 3 puanı 3 golle aldı! 18:15
Daha Eski
F.Bahçe'den Batshuayi açıklaması! F.Bahçe'den Batshuayi açıklaması! 17:57
Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu! Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu! 17:34
Beşiktaş - İstanbulspor maçı saat kaçta? Beşiktaş - İstanbulspor maçı saat kaçta? 17:30
El Clasico CANLI İZLE El Clasico CANLI İZLE 16:47
Alanyaspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta? Alanyaspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta? 16:41
F.Bahçe resmen duyurdu! Altay... F.Bahçe resmen duyurdu! Altay... 16:12