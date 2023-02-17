Szabo Antalya'da

Transferin hızlı ekibi Antalyaspor kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Kırmızı-beyazlıların son bombası da Macaristan'tan geldi. Paksi FC forması giyen Balint Szabo, sezon sonuna kadar kiralık olarak Antalyaspor'da görev yapacak. 22 yaşındaki Macar on numaranın satın alma opsiyonu da güney ekibinde olacağı duyuruldu. Videoton altyapısından yetişen genç oyuncu, ülkesinde Budaörs, Fehervar II, Paksi FC ve Kaposvar formaları giydi. Bu sezon 17 maçta görev yapan Szabo, 2 gol ve 2 asistlik performans gösterdi. Sol ayaklı olan ve kanatlarda da şans bulan genç futbolcu, kariyerinde U21 düzeyinde 2 kez milli formayı sırtına geçirdi.