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Antalyaspor tepkili

Antalyaspor'da hakem Kadir Sağlam'ın F.Bahçe maçındaki yönetimine tepkiler sürüyor.

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2023 Cumartesi 06:50
Antalyaspor tepkili

Antalyaspor Basın Sözcüsü Adnan Başkan, A Spor Radyo'da yayınlanan Spor Trafiği programında Koray Baloğlu'na çarpıcı açıklamalar yaptı. "Bizim için karanlık bir gece, aydınlanmasını istiyoruz" diyen Başkan, "Kadir Sağlam'ın Kasımpaşa maçımızda çok büyük hataları oldu ve 1-1,5 ay maç verilmedi. 'Acemi hakem istemiyoruz' dedik, yine geldi, yine yanlışlıklar yaptı. Aynı golü F.Bahçe Kadıköy'de bize atsaydı, iptal edilir miydi?" dedi.


FİNAL GİBİ MAÇ
Fenerbahçe yenilgisiyle üst üste 3. kez kaybeden Antalyaspor, bugün Hatay'da kritik bir maça çıkacak. 15. sıradaki Akrepler, bir sıra altındaki rakibi karşısında kötü gidişatı sonlandırmak istiyor. Akdeniz ekibinde sakatlıkları süren Ndao ve Ghacha ile hastalığı bulunan Luyindama yok.

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