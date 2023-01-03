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Antalyaspor'dan Fenerbahçe maçı sonrası çarpıcı açıklama!

Süper Lig'in 17. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Fenerbahçe maçtan 2-1'lik galip ayrılan taraf oldu. Mücadelede uzatmalarda Antalyaspor'un kaydettiği gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Bu pozisyon büyük tartışmalar oluştururken Antalyaspor'dan maç sonrası flaş açıklama geldi. İşte detaylar...

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2023 Çarşamba 01:07
Antalyaspor'dan Fenerbahçe maçı sonrası çarpıcı açıklama!

Süper Lig'in 17. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı. Fenerbahçe mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrılırken Antalyaspor'un uzatmalarda kaydettiği gol VAR'da ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Maçın ardından Antalyaspor'dan flaş açıklamalar geldi.

İŞTE ANTALYASPOR'UN AÇIKLAMALARI

Karanlığımsı Gece

Türk futbolunda dün Sivas ve Gaziantep, bugün Antalya, yarın karanlık bir gecenin yaşanacağı bir başka şehir.

Biz Kadir Sağlam'ı daha önceden tanıyorduk.

Hatırlatalım:

Bu sezon 5. haftada oynadığımız Kasımpaşa maçında Larsson'un yüzüne atılan tekmeye kırmızı kart çıkartmayan da auta giden pozisyonda penaltı uyduran da bu maçtan sonra 4 hafta ceza alan da işte bu geceki hakem Kadir Sağlam'ın ta kendisiydi.

Acemi hakem istemiyoruz dedik.

Bugünkü maçta 1-0 öndeyken Bünyamin ile atağa çıkarken faulle durdurulmasına rağmen Fenerbahçe'nin ilk golüne adeta asist yapan, penaltıyı arayan, ofsaytı uyduran da aynı hakem.

VAR kayıtlarında ofsaytımsı bir konuşma var mı merak ediyoruz.

Açıklanmasını talep ediyoruz, TFF'nin şeffaflık anlayışının bunu gerektirdiğine inanıyoruz.

Ortada bir hak varsa helal etmediğimizin bilinmesini isteriz.

Anadolu kulüplerini şampiyonluk yarışına meze eden düzene karşıyız. Adaleti sadece camiamız için değil, tüm Anadolu kulüpleri adına istiyoruz.

Antalyaspor A.Ş. Yönetim Kurulu

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