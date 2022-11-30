Haberler Antalyaspor Antalyaspor 1-2 Maccabi Tel Aviv (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Antalyaspor 1-2 Maccabi Tel Aviv (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor hazırlık karşılaşmasında İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'e 2-1 mağlup oldu.

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2022 Çarşamba 17:21
Antalyaspor 1-2 Maccabi Tel Aviv (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada oynadığı hazırlık maçında İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv'e 2-1 mağlup oldu.


Antalyaspor, Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarını sürdürüyor. Kırmızı-beyazlılar, bu kapsamda Antalya'da kamp yapan İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ile Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezinde hazırlık maçında karşı karşıya geldi. İki ekibin mücadelesinde ilk yarıyı İsrail temsilcisi Güray Vural'ın kendi kalesine attığı golle 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıya daha istekli başlayan Antalyaspor ise Admir Mehmedi'nin attığı golle maça dengeyi getirse de mücadelenin kalan dakikalarında Maccabi Tel Aviv, Gluh ile bir gol daha bularak sahadan 2-1 üstünlükle ayrıldı.


Antalyaspor, hazırlık kapsamında 7 Aralık Çarşamba günü saat 20.45'de İtalya Serie A'da lider durumda bulunan Napoli ile karşılaşacak.

DİĞER
SON DAKİKA: Oğlu Engincan Ural'ın boşanma haberlerine Sibel Can'dan fotoğraflı yanıt! Engincan Ural ile Merve Kaya arasında neler oluyor?
Reha Muhtar ile Deniz Uğur'un oğlu Poyraz'dan olay sözler! Ses kayıtları ve görüntüsü ifşa olmuştu: "Annem ve avukatı bana babamı kötülüyor"
Ayrılığın perde arkasını anlattı! "Hatay maçı sonrası..."
G.Saray'da Yusuf Demir kararı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Rakip Maccabi Tel-Aviv
Antalyaspor inanıyor
Asgari ücret ne zaman belli olacak?
ELEV Eğitim Vakfı Okullarından LGS Hazırlık Maratonunda Anne Babalara Tavsiyeler
Yeni asgari ücret ne kadar olacak?
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Antalyaspor hazırlık maçında kayıp! Antalyaspor hazırlık maçında kayıp! 17:21
Kırgız yetenek Fenerbahçe'de Kırgız yetenek Fenerbahçe'de 17:05
Nef Stadı'na ödül verildi! Nef Stadı'na ödül verildi! 17:03
Fenerbahçe Rayo Vallecano canlı izle! Fenerbahçe Rayo Vallecano canlı izle! 16:54
Beşiktaş 4 genç futbolcuyla sözleşme imzaladı Beşiktaş 4 genç futbolcuyla sözleşme imzaladı 16:43
F.Bahçe'de Arda Güler depremi! F.Bahçe'de Arda Güler depremi! 16:33
Daha Eski
Real Madrid'den G.Saray'a davet! Real Madrid'den G.Saray'a davet! 16:17
Kartal çalışmalarını sürdürüyor Kartal çalışmalarını sürdürüyor 16:05
Alex gerçeği ortaya çıktı! Alex gerçeği ortaya çıktı! 16:03
Trabzonsporlu Montasser Lahtimi'ye sürpriz talip! Trabzonsporlu Montasser Lahtimi'ye sürpriz talip! 15:59
F.Bahçe'nin yeni transferi Roma'dan! F.Bahçe'nin yeni transferi Roma'dan! 15:50
İzmir derbisinde işaret fişeği atanın ifadesi ortaya çıktı! İzmir derbisinde işaret fişeği atanın ifadesi ortaya çıktı! 15:47