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Antalyaspor'da sakatlar döndü galibiyet serisi başladı!

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, son olarak Sivasspor'u mağlup etti. Bu galibiyetle beraber Akdeniz temsilcisi, 2'de 2 yaptı.

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2022 Salı 16:01
Antalyaspor'da sakatlar döndü galibiyet serisi başladı!
FT Antalyaspor, Sivasspor galibiyetiyle birlikte bu sezon ikinci kez üst üstte 3 puan sevinci yaşadı.

Süper Lig'de 2022-2023 sezonuna üst sıraları hedefleyerek başlayan FTA Antalyaspor, inişli çıkışlı bir grafik sergiliyor.

Defans hattındaki sorunun çözülmesinin ardından, sakat oyuncuların da dönmesiyle kırmızı-beyazlılar, son iki haftada çıkışa geçti.

Sahasında İstanbulspor'u mağlup eden Antalyaspor, deplasmandaki DG Sivaspor maçını da 2-0 kazandı. Bu sonuçla ikinci kez üst üste iki galibiyet alan Antalyaspor, puanını 13'e yükseltti ve ligde 12. sıraya yükseldi.

Ligin 13. haftasında 6 Kasım Pazar günü Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak olan kırmızı-beyazlılar, hazırlıklarına yarın başlayacak.
Antalyaspor, daha önce ligin 2. ve 3. haftalarında Ümraniyespor'u 1-0, Trabzonspor'u da 5-2 mağlup etmişti.
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