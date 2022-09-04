Antalyaspor 0-2 Kasımpaşa (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Antalyaspor ile Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında kozlarını paylaştı. Corendon Airlines Antalya Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Kadir Sağlam düdük çaldı.

Karşılaşmayı 2-0 kazanan deplasman ekibi 3 puanın sahibi oldu.

Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri 45+6. dakikada Hadergjonaj ve 61. dakikada Cumali Sertel (K.K) attı.

Bu sonuçla Kasımpaşa puanını 6'ya yükseltti ve Antalyaspor ile puanını eşitledi.



Önümüzdeki hafta Antalyaspor deplasmanda Kayserispor'un konuğu olacak. Kasımpaşa ise sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak.