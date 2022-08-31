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Antalyaspor'a Ndao'dan kötü haber! Kasımpaşa maçında yok

Son dakika spor haberleri... Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'a başarılı oyuncusu Ndao'dan kötü haber geldi. Sakatlığı bulunan 25 yaşındaki futbolcu Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2022 Çarşamba 14:44
Antalyaspor'a Ndao'dan kötü haber! Kasımpaşa maçında yok

FT Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in geride kalan 4 haftasında 2 galibiyet, 2 mağlubiyet aldı. Kırmızı-beyazlılar topladığı 6 puanla ligde 10. sırada yer alıyor. Bu dört karşılaşmada Akdeniz ekibi 8 gol atarken, kalesinde de 8 gol gördü.

Antalyaspor, Süper Lig'in 5. haftasında ise sahasında 4 Eylül Pazar günü karşılaşacağı Kasımpaşa maçından mutlak 3 puan hedefliyor. Antalya temsilcisi, günü izinli olarak geçirirken, hazırlıklarına yarın akşam antrenmanı ile devam edecek.

Kırmızı-beyazlılarda sakatlıkları geçen Ömer Toprak ve Sinan Gümüş'ün takımdaki yerini alması bekleniyor. Kasığından sakatlığı devam eden Alassane Ndao'nun ise forma giyemeyeceği belirtildi.

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