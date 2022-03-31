Avrupa’da eseceğiz

Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin ve teknik direktörü Nuri Şahin, bir dernek toplantısına katıldı. 5 yıllık bir sözleşmesi olduğunun altını çizen Nuri Şahin, "Bu imza kendimi garantiye almak için değil, bu 5 yılı doldurmak istediğim için attım. 5 yıl sonra burada buluşursak, Antalyaspor inşallah çok daha iyi yerlerde olacaktır. Antalya şehri, sadece Türkiye'de değil Avrupa'da da isminden söz ettirecektir" dedi. Akrepler'in 8 maçtır namağlup olmasındaki başarıyla ilgili olarak genç teknik adam, "Çok basit bir şekilde cevaplayabilirim; 5 transfer yaptık. Kafamdaki oyun planına kesinlikle transferlerin etkisi var. Sağ olsun başkanımız ve yönetimimiz ne istediysek yaptılar devre arasında" ifadelerini kullandı.

"EYVAH YİNE HOCAYI ELEŞTİRECEKLER"

Üçlü başladık eleştirdiler, şu an dörtlü oynuyoruz müthiş bir değişim. Bunun taktikle hiçbir alakası yok. Milli maçı izliyorum mesela Türkiye üçlü oynuyor, 3-1 oldu. 'Eyvah yine hocayı eleştirecekler' dedim. Bunlar çok kolay şeyler."