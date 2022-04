Hedef ilk 5

Süper Lig'in flaş ekiplerinden Antalyaspor, deplasmandaki kritik Altay maçına da mutlak galibiyet parolasıyla hazırlanıyor. Ligde 8 maçtır bileği bükülmeyen Akdeniz ekibinde basın sözcüsü Adnan Başkan, "Bize ilk yarıda düşecek takım gözüyle bakılırken şu anda Avrupa hedefimiz var. Bu yıl hedefimiz ilk 5. Son 8 maç kaldı, İnşallah üst üste kazanarak Avrupa hedefimiz olduğunu göstermek istiyoruz. Nuri hocamızın önderliğinde her yıl yukarıya oynayan, iyi takım olma bilinciyle devam etmek istiyoruz. Hedefimiz her yıl üst sıralara oynayan ve var bir hayalimiz diyerek çıktığımız bu yolda Avrupa'ya gitmek istiyoruz" dedi. Gelecek sezon daha üst sırlarda kendilerine yer bulacaklarına inandıklarını söyleyen Başkan, "Nuri hocadan transfer listesi almadık. Tabii ki başkanımız Nuri hoca ve scouting ekibimiz sürekli toplantı yapıyor. Şu an biriyle görüşüyoruz diyemem, önümüzde 8 maç var bu 8 maçtan sonra bazı şeyler şekillenecek" diye umut dağıttı.