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Antalyaspor'dan Diego Costa transferi bombası! Bafetimbi Gomis ile...

Son dakika transfer haberi... Bir dönem kadrosunda Samuel Eto'o, Lukas Podolski, Samir Nasri, Jeremy Menez gibi yıldızları katan Antalyaspor, yeni transfer bombasına hazırlanıyor. Akdeniz temsilcisi, bonservisi elinde olan Diego Costa'yı transfer etmek için kolları sıvadı. Antalyaspor Diego Costa'nın bonservisi için de çözüm yolu buldu. İşte detaylar...

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2022 Cumartesi 15:23
Antalyaspor'dan Diego Costa transferi bombası! Bafetimbi Gomis ile...

Bir yandan Bafétimbi Gomis'ten haber bekleyen Antalyaspor'un transfer listesinde Diego Costa'nın da olduğu ortaya çıktı. Atletico Mineiro'dan ayrılarak bonservisini eline alan İspanyol futbolcunun transfer olması halinde maliyetinin büyük bölümünü Kırmızı-Beyazlı yönetime girmesi beklenen Rafy Ahmed'in karşılayacağı öğrenildi.

Antalyaspor'dan Diego Costa transferi bombası! Bafetimbi Gomis ile...

Enzo Crivelli ve Haji Wright'tan sezonun ilk yarısında beklenen katkıyı alamayan Antalyaspor, Samuel Eto'o ve Lukas Podolski'nin ardından ses getirecek bir golcüyü daha kadrosuna katmak için yoğun mesai harcıyor. Gol sorununu aşmayı planlayan Kırmızı-Beyazlılar, ilk olarak Bafétimbi Gomis'in kapısını çalarken, bir yandan da Diego Costa ile temas kurduğu öğrenildi. Brezilya takımı Atletico Mineiro'dan ayrılan ve bonservisi elinde bulunan Diego Costa ile ilk temasın kurulduğu ve pazarlıkların devam ettiği iddia edildi.

Antalyaspor'dan Diego Costa transferi bombası! Bafetimbi Gomis ile...

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Ajansspor'un haberine göre Antalyaspor yönetimi, transferin gerçekleşmesi halinde İspanyol golcünün kaynağını da büyük ölçüde buldu. Merkezi Almanya'da olan bir spor malzemeleri markasının sahibi olan Rafy Ahmed'in, Diego Costa'nın maaşının büyük bölümünü karşılayacağı öğrenildi. Rafy Ahmed'in, Antalyaspor'da yönetim kuruluna gireceği ve bu transfer için çalışmaları kendisinin yürüttüğü de ortaya koyulan bilgiler arasında yer aldı.

Antalyaspor'dan Diego Costa transferi bombası! Bafetimbi Gomis ile...

İTALYANLAR VAZGEÇTİ
Yıldız futbolcunun transferi için ilk gündeme gelen takım ise İtalya Serie A'da kalma mücadelesi veren Salernitana oldu. 10 puanla ligin dibinde yer alan İtalyan ekibi, Fransız yıldız Franck Ribery'yi transfer ederek gündeme gelmişti. Diego Costa'yı da imza aşamasına getiren İtalyan temsilcisinin, golcü futbolcunun fiziksel olarak iyi durumda olmadığı gerekçesiyle transferini beklemeye aldığı aldığı iddia edildi. Cadiz'e de önerilen İspanyol futbolcu için olumlu karşılık alınmadığı ifade edildi.

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