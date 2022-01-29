Antalyaspor'dan Diego Costa transferi bombası! Bafetimbi Gomis ile...

Bir yandan Bafétimbi Gomis'ten haber bekleyen Antalyaspor'un transfer listesinde Diego Costa'nın da olduğu ortaya çıktı. Atletico Mineiro'dan ayrılarak bonservisini eline alan İspanyol futbolcunun transfer olması halinde maliyetinin büyük bölümünü Kırmızı-Beyazlı yönetime girmesi beklenen Rafy Ahmed'in karşılayacağı öğrenildi.

Enzo Crivelli ve Haji Wright'tan sezonun ilk yarısında beklenen katkıyı alamayan Antalyaspor, Samuel Eto'o ve Lukas Podolski'nin ardından ses getirecek bir golcüyü daha kadrosuna katmak için yoğun mesai harcıyor. Gol sorununu aşmayı planlayan Kırmızı-Beyazlılar, ilk olarak Bafétimbi Gomis'in kapısını çalarken, bir yandan da Diego Costa ile temas kurduğu öğrenildi. Brezilya takımı Atletico Mineiro'dan ayrılan ve bonservisi elinde bulunan Diego Costa ile ilk temasın kurulduğu ve pazarlıkların devam ettiği iddia edildi.