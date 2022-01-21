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Antalyaspor Alassane Ndao'yu transfer etti

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, bir dönem Fatih Karagümrük forması giyen Alassane Ndao'yu transfer etti.

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2022 Cuma 12:43
Antalyaspor Alassane Ndao'yu transfer etti

Transfer çalışmalarına devam edenr Fraport TAV Antalyaspor, tanıdık bir ismi kadrosuna kattı.

Akdeniz ekibi, Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ahli kulübünde forma giyen Alassane Ndao ile anlaştı.

Antalyaspor, geçen sezon Fatih Karagümrük forması giyen 25 yaşındaki kanat oyuncusunu kiralık olarak renklerine bağladı.

Al Ahli, Ndao'nun transferini sosyal medya hesabından duyurdu. 3 milyon Euro karşılığında transfer edilen Senegalli futbolcu bu sezon 13 maçta 1 gol ve 1 asist üretti.

Antalyaspor daha önce Admir Mehmedi ve Fernando Lucas Martins'i transfer etmişti.

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