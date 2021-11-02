Antalya coştu

Süper Lig'de çıkış arayan iki ekibin mücadelesinde gülen taraf Antalyaspor oldu. Kırmızı-beyazlılar, Giresunspor'u deplasmanda 2-1 yenerek iki haftalık galibiyet hasretine son verdi. Maça hızlı başlayan Güney ekibi, 20'nci dakikada Fredy'nin yerden sert vuruşuyla 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla bitti. İkinci yarıya da etkili başlayan Akrepler, 49'da Fredy'nin orta sahadan aldığı topla 2-0'ı buldu.

DIABATE YETMEDİ

Golden sonra ev sahibi Giresunspor, rakip kalede daha sık gol aramaya başladı. Ancak son anlarda gelen gol Çotanak'a yetmedi. 90+5'te kaleci Boffin'in rakibine yaptığı hareket sonrası kazanılan penaltıyı Diabate gole çevirdi ve maçın skorunu belirledi: 2-1. Ersun Yanal'dan sonra futbol sorumluluğuna getirilen Nuri Şahin ilk galibiyetini yaşadı. Antalya, puanını 12'ye yükseltti, Giresun 9'da kaldı.

HÜCUMDA SIKINTI YAŞADIK

Giresun'un hocası Hakan Keleş, "İyi başladık kazanmak istiyorduk,iyi oynarken yediğimiz gol bizi düşürdü. İkinci yarı da aynı şekilde. Gol yollarında sıkıntı yaşadık. Sonradan girenlerin daha fazla katkı vermesi gerekir. Bireysel hatalara yapabilecek bir şey yok" dedi.

GROENENDIJK: İYİ OYNADIK

Antalya Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk, zor deplasmanda iyi bir oyun ortaya koyduklarını belirtti. Hollandalı hoca, "Bu galibiyet bizim için önemliydi. Sıradaki maçlarda daha iyi işler çıkaracağız" diye konuştu.

DIŞARIDA SİFTAH YAPTI

Deplasmanda oynadığı son 13 Süper Lig maçının sadece birini kazanabilen Antalyaspor (6B, 6M), bu sezonki dört dış saha karşılaşmasından 2 puan çıkarabilmişti. Giresunspor karşısında elde edilen galibiyet, bu sezon dış sahada elde edilen ilk zafer oldu.