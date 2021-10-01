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Antalyaspor - Adana Demirspor | 11'ler belli oldu

Antalyaspor Adana Demirspor haberleri: Süper Lig'in 8. hafta maçında Antalyaspor sahasında Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek. Antalya Stadyumu'nda oynanacak zorlu karşılaşmayı Volkan Bayarslan yönetecek. Zorlu mücadele öncesi her iki takımın sahaya çıkacağı 11 belli oldu.

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ekim 2021 Cuma 19:03
Antalyaspor - Adana Demirspor | 11'ler belli oldu

Süper Lig'in 8. haftasında Antalyaspor, Adana Demirspor'u konuk edecek. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, Antalyaspor - Adana Demirspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANTALYASPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Antalyaspor ile Adana Demirspor maçı 1 Ekim Cuma günü saat 20:00'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

ANTALYASPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Kudryashov, Güray Vural, Nuri Şahin, Poli, Fredy, Milosevic, Crivelli, Wright

Adana Demirspor: Ferhat, Rassoul, Simon Deli, Samet, Svensson, Stambouli, Sinan, Vargas, Bjarnason, Yunus Akgün, Balotelli

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