Antalyaspor - Adana Demirspor | 11'ler belli oldu

Süper Lig'in 8. haftasında Antalyaspor, Adana Demirspor'u konuk edecek. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, Antalyaspor - Adana Demirspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANTALYASPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Antalyaspor ile Adana Demirspor maçı 1 Ekim Cuma günü saat 20:00'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

ANTALYASPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Kudryashov, Güray Vural, Nuri Şahin, Poli, Fredy, Milosevic, Crivelli, Wright

Adana Demirspor: Ferhat, Rassoul, Simon Deli, Samet, Svensson, Stambouli, Sinan, Vargas, Bjarnason, Yunus Akgün, Balotelli