Hedefim Avrupa

Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Fenerbahçe ile yarın yapacakları maçta kendilerine güvendiklerini ve şampiyonluk yarışındaki takımlarla oynadıkları karşılaşmaların sonuçlarının ortada olduğunu söyledi. Tecrübeli teknik adam, "Rakibimizle her türlü mücadeleye hazırız ve kazanabilecek seviyedeyiz. Kaybetmeyecek seviyedeyiz. Hiç kimse kusura bakmasın biz kazanmak için her şeyi yapıyoruz" ifadesini kullandı. "Burada yapmak istediğim, iyi ve herkesin saygı duyduğu bir takım oluşturmak. Bu yolda önemli adımlar da attık" diyen usta hoca, takımına oyun disiplinini, birlikte oynama konusunda çalışmalar yaptığının altını çizdi. Tecrübeli teknik adam, Antalyaspor ile Avrupa kupalarında mücadele etmek istediğini de sözlerine ekledi.
YANAL: EN İYİSİ YUSUF ŞİMŞEK'Tİ
Yanal, kariyeri boyunca çalıştığı en özel oyuncunun Yusuf Şimşek olduğunu söyledi: 1996'dan 2001'e hep çalıştım, daha sonra büyük takımlarda oynadı, Yusuf Şimşek. Oyuncu kalitesi olağanüstüydü. Olağanüstü bir yetenekti. Çok akıllıydı, çok zekiydi. Yusuf bugün oynasaydı İngiltere ya da İspanya'da büyük bir takımda oynuyor olurdu.