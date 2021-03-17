Ersun Yanal Antalyaspor - Alanyaspor maçı öncesi konuştu! "Futbol adına gerekeni yapacağız"
17 Mart 2021, Çarşamba 08:22
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Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Alanyaspor ile oynanan maç öncesi A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı, "Yazılan güzel bir hikaye var. Sorunlu bir dönem geçirdik. Şu anda bu sorunlar ortadan kalkmış durumda. İyi bir takımla oynayacağız. Finale çıkmak için futbol adına gereken neyse yapacağız." dedi.