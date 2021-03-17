Son dakika spor haberleri: Antalyaspor maçı öncesi Alanyaspor'da sakatlık şoku! Efecan Karaca...

Alanyaspor'da Efecan Karaca şoku yaşanıyor. Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında Antalyaspor ile Akdeniz derbisinde kozlarını paylaşacak olan turuncu-yeşillilerde sakatlanan Efecan, kadrodan çıkarıldı. 31 yaşındaki futbolcunun 3 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. 8 senedir Alanyaspor'da forma giyen ve takım kaptanlığı yapan Efecan Karaca, bu sezon Türkiye Kupası'nda 2 karşılaşmada görev aldı.