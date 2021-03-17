Son dakika spor haberleri: Antalyaspor maçı öncesi Alanyaspor'da sakatlık şoku! Efecan Karaca...

Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek olan Alanyaspor'da sakatlık şoku yaşanıyor. Turuncu-yeşillilerde sakatlanan Efecan Karaca, maç kadrosundan çıkarıldı. A Milli futbolcunun 3 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Giriş: 17.03.2021 18:46 Güncelleme: 17.03.2021 18:59

Alanyaspor'da Efecan Karaca şoku yaşanıyor. Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında Antalyaspor ile Akdeniz derbisinde kozlarını paylaşacak olan turuncu-yeşillilerde sakatlanan Efecan, kadrodan çıkarıldı. 31 yaşındaki futbolcunun 3 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. 8 senedir Alanyaspor'da forma giyen ve takım kaptanlığı yapan Efecan Karaca, bu sezon Türkiye Kupası'nda 2 karşılaşmada görev aldı.

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