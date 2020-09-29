Antalya'dan çıkış yok

Süper 3. haftanın kapanış maçında Antalyaspor evinde Denizlispor'u 1-0 yendi ve 7 puanla zirveye ortak oldu. Evinde G.Birliği ve Denizlispor'a karşı gol yemeden kazanan Beşiktaş deplasmanında da son anlarda bulduğu golle 1-1 berabere kalan Tamer Tuna'nın ekibi Karagümrük, Hatayspor, Galatasaray ve Alanyaspor ile aynı puana geldi.

Maça etkili başlayan Antalya, 7'de gole çok yaklaştı. Amilton'un kafa vuruşunu Pantilimon güçlükle çıkardı. 34'te bu ikili yine karşılaştı ama kaleci yine başarılıydı. 58'de Veysel Sarı, Antalyaspor'u öne geçiren golü attı: 1-0. 89'da Rodallega'nın şutu az farkla dışarı çıktı Denizli beraberlik şansını kaçırdı. Mücadeleyi 1-0 kazanan Antalya, puanını 7 yaptı.