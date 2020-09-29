Haberler Antalyaspor Antalya'dan çıkış yok

Antalya'dan çıkış yok

Kırmızı-beyazlılar, sahasında Gençlerbirliği’nin ardından Denizli engelini de kayıpsız aştı. 3’te 2 yapan ’nın öğrencileri ilk 5 sırada yer buldu

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Eylül 2020 Salı 00:14 Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2020 Salı 06:50
Antalya'dan çıkış yok

Süper 3. haftanın kapanış maçında evinde Denizlispor'u 1-0 yendi ve 7 puanla zirveye ortak oldu. Evinde G.Birliği ve Denizlispor'a karşı gol yemeden kazanan Beşiktaş deplasmanında da son anlarda bulduğu golle 1-1 berabere kalan 'nın ekibi Karagümrük, Hatayspor, Galatasaray ve Alanyaspor ile aynı puana geldi.

Maça etkili başlayan Antalya, 7'de gole çok yaklaştı. Amilton'un kafa vuruşunu Pantilimon güçlükle çıkardı. 34'te bu ikili yine karşılaştı ama kaleci yine başarılıydı. 58'de , Antalyaspor'u öne geçiren golü attı: 1-0. 89'da Rodallega'nın şutu az farkla dışarı çıktı Denizli beraberlik şansını kaçırdı. Mücadeleyi 1-0 kazanan Antalya, puanını 7 yaptı.

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