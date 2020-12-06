Antalyaspor Ankaragücü maçı CANLI

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 11. hafta maçında Antalyaspor ile Ankaragücü kozlarını paylaşıyor. Ligin alt sıralarını yakından ilgilendiren mücadelede iki ekibin de hedefi mutlak üç puan.

Antalyaspor 7 maçlık galibiyet hasretine son vermek isterken, son sıradaki Ankaragücü de ilk galibiyetini almak istiyor.

ANTALYASPOR - ANKARAGÜCÜ CANLI





ANTALYASPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI 11'LERİ

Antalyaspor: Boffin, Eren, Ersan, Kudryashov, Gökdeniz, Nuri, Fredy, Amilton, Omar, Podolski, Jahovic

Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Voca, Pazdan, Pinto, Orkan, Atakan, Alper, Aasane, Saba, Bolingi

ANTALYASPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Antalyaspor - Ankaragücü maçı saat 16:00'da başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.