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Ankaragücü maçı CANLI

'in 11. haftasında ile Ankaragücü karşı karşıya geliyor. Ligde 7 maçtır kazanamayan ekibi, hem kötü gidişata son vermek hem de yeni teknik direktörü Ersun Yalan yönetimindeki almak istiyor. Süper Lig'de galibiyeti bulunmayan tek takım olan ve son sırada yer alan Başkent temsilcisi de ilk üç puanını Antalya'da almayı hedefliyor. Zorlu karşılaşmanın canlı anlatımına ve tüm detaylarını haberimizden ulaşabilirsiniz.

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2020 Pazar 15:57
Antalyaspor Ankaragücü maçı CANLI

'de heyecan devam ediyor. 11. hafta maçında ile Ankaragücü kozlarını paylaşıyor. Ligin alt sıralarını yakından ilgilendiren mücadelede iki ekibin de hedefi mutlak üç puan.

Antalyaspor 7 maçlık galibiyet hasretine son vermek isterken, son sıradaki Ankaragücü de almak istiyor.

ANTALYASPOR - ANKARAGÜCÜ CANLI


ANTALYASPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI 11'LERİ

Antalyaspor: Boffin, Eren, Ersan, Kudryashov, Gökdeniz, Nuri, Fredy, Amilton, Omar, Podolski, Jahovic

Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Voca, Pazdan, Pinto, Orkan, Atakan, Alper, Aasane, Saba, Bolingi

ANTALYASPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Antalyaspor - Ankaragücü maçı saat 16:00'da başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

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