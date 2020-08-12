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12 Ağustos 2020, Çarşamba
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Orgill 2 yıllık imzaladı

Orgill 2 yıllık imzaladı

, daha önce anlaş maya vardığı 'le 2 yıllık imza attı. 1.5 sezondur Ankaragücü'nde forma giyen ve ayrılan 30 yaşındaki Jamaikalı golcü, geride bıraktığımız sezon 29 karşılaşmada 5 gol, 2 asistle oynadı. 2018- 19'da ise 14 maçta 6 gol, 2 asistlik bir performans sergilemişti.

, daha önce anlaş maya vardığı 'le 2 yıllık imza attı. 1.5 sezondur Ankaragücü'nde forma giyen ve ayrılan 30 yaşındaki Jamaikalı golcü, geride bıraktığımız sezon 29 karşılaşmada 5 gol, 2 asistle oynadı. 2018- 19'da ise 14 maçta 6 gol, 2 asistlik bir performans sergilemişti.

  1. 12.8.2020
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