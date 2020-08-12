Orgill 2 yıllık imzaladı

Antalyaspor, daha önce anlaş maya vardığı Dever Orgill'le 2 yıllık imza attı. 1.5 sezondur Ankaragücü'nde forma giyen ve ayrılan 30 yaşındaki Jamaikalı golcü, geride bıraktığımız sezon 29 karşılaşmada 5 gol, 2 asistle oynadı. 2018- 19'da ise 14 maçta 6 gol, 2 asistlik bir performans sergilemişti.