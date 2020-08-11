FTA Antalyaspor Dever Orgill'i kadrosuna kattı!

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, son olarak MKE Ankaragücü forması giyen Dever Orgill ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Antalya ekibinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz Dever Orgill ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır. Futbolcumuza hoş geldin der, kırmızı beyaz forma altında başarılar dileriz" denildi.

BEŞİKTAŞ'LA ANILMIŞTI

Ankaragücü'nde gösterdiği performans ile birçok takımın transfer listesine giren Orgill'in Beşiktaş'ın da gündeminde olduğu iddia edilmişti.