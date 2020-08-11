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11 Ağustos 2020, Salı
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Haberler Antalyaspor Orgil'in yeni takımı belli oldu!

FTA 'i kadrosuna kattı!

FTA Antalyaspor Dever Orgill'i kadrosuna kattı!

Fraport , son olarak forması giyen ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Antalya ekibinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz Dever Orgill ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır. Futbolcumuza hoş geldin der, kırmızı beyaz forma altında başarılar dileriz" denildi.

ekiplerinden Fraport , son olarak forması giyen ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Antalya ekibinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz Dever Orgill ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır. Futbolcumuza hoş geldin der, kırmızı beyaz forma altında başarılar dileriz" denildi.

BEŞİKTAŞ'LA ANILMIŞTI

Ankaragücü'nde gösterdiği performans ile birçok takımın transfer listesine giren Orgill'in 'ın da gündeminde olduğu iddia edilmişti.

  1. 11.08.2020
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