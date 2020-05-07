Antalya’da iki isim yok
Antalyaspor'da lige verilen arada 1,5 ay sonra ilk antrenman heyecanı yaşanıyor.
Antalyaspor'da lige verilen arada 1,5 ay sonra ilk antrenman heyecanı yaşanıyor. Bugün kampa girecek futbolcular ile teknik heyet, ayrı odalarda konaklayacak, gruplar halinde saha çalışmalarına katılacak. Brezilya'dan dönemeyen Charles ile İsveç'te tedavisi devam eden Bahadır Öztürk kamp kadrosunda yer alamayacak.
- 7.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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