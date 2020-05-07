Antalya’da iki isim yok

Antalyaspor'da lige verilen arada 1,5 ay sonra ilk antrenman heyecanı yaşanıyor. Bugün kampa girecek futbolcular ile teknik heyet, ayrı odalarda konaklayacak, gruplar halinde saha çalışmalarına katılacak. Brezilya'dan dönemeyen Charles ile İsveç'te tedavisi devam eden Bahadır Öztürk kamp kadrosunda yer alamayacak.