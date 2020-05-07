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07 Mayıs 2020, Perşembe
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’da iki isim yok

Antalya’da iki isim yok

'da lige verilen arada 1,5 ay sonra ilk antrenman heyecanı yaşanıyor.

'da lige verilen arada 1,5 ay sonra ilk antrenman heyecanı yaşanıyor. Bugün kampa girecek futbolcular ile teknik heyet, ayrı odalarda konaklayacak, gruplar halinde saha çalışmalarına katılacak. 'dan dönemeyen Charles ile 'te tedavisi devam eden Bahadır Öztürk kamp kadrosunda yer alamayacak.

  1. 7.5.2020
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