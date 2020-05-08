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08 Mayıs 2020, Cuma
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memnun

Antalya memnun

, 'de ertelenen maçların 12-13-14 Haziran haftasında oynanılması kararını olumlu karşıladı.

Basın sözcüsü Murat Süğlün, "Alınması gereken bir karardı. Sezonun bir an önce bitirilmesi ve yeni sezonun planlanması gerekiyor. Haziran ayının ikinci haftasına kadar hazırlanırız" sözlerini sarf etti.

  1. 8.5.2020
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