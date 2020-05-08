Antalya memnun
Antalyaspor, Süper Lig'de ertelenen maçların 12-13-14 Haziran haftasında oynanılması kararını olumlu karşıladı.
Basın sözcüsü Murat Süğlün, "Alınması gereken bir karardı. Sezonun bir an önce bitirilmesi ve yeni sezonun planlanması gerekiyor. Haziran ayının ikinci haftasına kadar hazırlanırız" sözlerini sarf etti.
- 8.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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