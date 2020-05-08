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08 Mayıs 2020, Cuma
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Haberler Antalyaspor Süper Lig ekibi açıkladı! Corona virüsü test sonucu...

Son dakika: 'da corona virüsü testleri negatif çıktı

Son dakika: Antalyaspor'da corona virüsü testleri negatif çıktı

Son dakika corona virüsü haberleri... 'nun () yayınladığı kapsamında tüm ekibe corona virüsü testi yapılan Fraport TAV 'da sonuçların tamamı negatif çıktı.

'nun 12 Haziran tarihinde liglerin başlaması ile ilgili aldığı karar sonrası kapsamında 'da COVID-19 testleri tamamlandı. Teknik heyet, futbolcular, destek ekibi ve takımla temas kurması muhtemel personele yapılan testlerin tamamı negatif çıktı.

Test sonuçlarına göre, takımın antrenmanlara başlanmasında sakınca olmadığı belirlendi. Kırmızı beyazlılar antrenmanlara, sosyal mesafe kurallarına uyup, gereken hijyenik tedbirleri en üst düzeyde alarak bugün saat 18.00'de başlayacak.


  1. 08.05.2020
  2. Güncelleme: 08.05.2020 14:56
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