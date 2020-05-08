Son dakika: Antalyaspor'da corona virüsü testleri negatif çıktı
Son dakika corona virüsü haberleri... Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yayınladığı Futbola Dönüş Protokolü kapsamında tüm ekibe corona virüsü testi yapılan Fraport TAV Antalyaspor'da sonuçların tamamı negatif çıktı.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun 12 Haziran tarihinde liglerin başlaması ile ilgili aldığı karar sonrası Futbola Dönüş Protokolü kapsamında Antalyaspor'da COVID-19 testleri tamamlandı. Teknik heyet, futbolcular, destek ekibi ve takımla temas kurması muhtemel personele yapılan testlerin tamamı negatif çıktı.
Test sonuçlarına göre, takımın antrenmanlara başlanmasında sakınca olmadığı belirlendi. Kırmızı beyazlılar antrenmanlara, sosyal mesafe kurallarına uyup, gereken hijyenik tedbirleri en üst düzeyde alarak bugün saat 18.00'de başlayacak.
- 08.05.2020
- Güncelleme: 08.05.2020 14:56
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika: Antalyaspor'da corona virüsü testleri negatif çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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