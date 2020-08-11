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11 Ağustos 2020, Salı
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ile yolları ayırdı

Antalyaspor Yekta Kurtuluş ile yolları ayırdı

ekiplerinden 'da deneyimli orta saha oyuncusu ile yollar ayrıldı.

Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "5 yıl boyunca formamızı 'de 82 maç ve 4 bin 422 dakika taşıyarak kulübümüze büyük katkı verdin. Yolun açık olsun. Seni unutmayacağız ." ifadelerine yer verildi.

  1. 11.08.2020
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