Nuri Şahin bombası!

İddialı bir kadro kurmak isteyen Antalyaspor, A Spor'un haberine göre; son olarak Bundesliga'da Werder Bremen forması giyen ve kulübünden ayrılan dünyaca ünlü milli futbolcumuz Nuri Şahin için girişimlere başladı. Kırmızı- beyazlı yönetim, bonservisi elindeki milli futbolcu ile pazarlıklarını sıkı bir şekilde sürdürüyor. Nuri Şahin, geçen sezon yeşil-beyazlılarda 17 maçta 4 asistle oynadı. B.Dortmund, R.Madrid ve Liverpool gibi dünya devlerinde forma giyen, Türkiye ile U17 şampiyonluğu yaşayan 31 yaşındaki tecrübeli orta saha, İspanya'da Real'le, Almanya'da Dortmund'da lig, yine Dortmund'da 2 Süper, 1 kupa ve Hollanda'da Feyenoord'la kupa şampiyonluğu yaşadı.



ORGILL'DEN 2 YILLIK İMZA

Öte yandan Akdeniz ekibi, daha önceden anlaşmaya vardığı Ankaragücü'nde forma giyen Jamaikalı golcü Dever Orgill ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. 1.5 sezondur Ankaragücü'nde oynayan, Jamaika formasını 18 kez terleten Orgill, 4 kez de fileleri havalandırdı. Başkent ekibine 2018-19 devre arası gelen 30 yaşındaki santrfor, 14 maçta 6 gol, 2 asistle takımının ligde kalmasında pay sahibi olmuştu. Bu sezon 29 maçta 5 gol, 2 asistlik bir performans sergiledi.