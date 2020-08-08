Nuri Şahin bombası!
Transferin hareketli ekibi kırmızı-beyazlılar, B.Dortmund, R.Madrid ve Liverpool’da oynayan 31 yaşındaki Nuri Şahin için girişimlere başladı.
İddialı bir kadro kurmak isteyen Antalyaspor, A Spor'un haberine göre; son olarak Bundesliga'da Werder Bremen forması giyen ve kulübünden ayrılan dünyaca ünlü milli futbolcumuz Nuri Şahin için girişimlere başladı. Kırmızı- beyazlı yönetim, bonservisi elindeki milli futbolcu ile pazarlıklarını sıkı bir şekilde sürdürüyor. Nuri Şahin, geçen sezon yeşil-beyazlılarda 17 maçta 4 asistle oynadı. B.Dortmund, R.Madrid ve Liverpool gibi dünya devlerinde forma giyen, Türkiye ile U17 şampiyonluğu yaşayan 31 yaşındaki tecrübeli orta saha, İspanya'da Real'le, Almanya'da Dortmund'da lig, yine Dortmund'da 2 Süper, 1 kupa ve Hollanda'da Feyenoord'la kupa şampiyonluğu yaşadı.
ORGILL'DEN 2 YILLIK İMZA
Öte yandan Akdeniz ekibi, daha önceden anlaşmaya vardığı Ankaragücü'nde forma giyen Jamaikalı golcü Dever Orgill ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. 1.5 sezondur Ankaragücü'nde oynayan, Jamaika formasını 18 kez terleten Orgill, 4 kez de fileleri havalandırdı. Başkent ekibine 2018-19 devre arası gelen 30 yaşındaki santrfor, 14 maçta 6 gol, 2 asistle takımının ligde kalmasında pay sahibi olmuştu. Bu sezon 29 maçta 5 gol, 2 asistlik bir performans sergiledi.
- 8.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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