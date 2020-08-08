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08 Ağustos 2020, Cumartesi
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bombası!

Nuri Şahin bombası!

Transferin hareketli ekibi kırmızı-beyazlılar, B.Dortmund, R.Madrid ve Liverpool’da oynayan 31 yaşındaki için girişimlere başladı.

İddialı bir kadro kurmak isteyen , A Spor'un haberine göre; son olarak Bundesliga'da Werder Bremen forması giyen ve kulübünden ayrılan dünyaca ünlü milli futbolcumuz için girişimlere başladı. Kırmızı- beyazlı yönetim, bonservisi elindeki milli futbolcu ile pazarlıklarını sıkı bir şekilde sürdürüyor. Nuri Şahin, geçen sezon yeşil-beyazlılarda 17 maçta 4 asistle oynadı. B.Dortmund, R.Madrid ve Liverpool gibi dünya devlerinde forma giyen, Türkiye ile U17 şampiyonluğu yaşayan 31 yaşındaki tecrübeli orta saha, İspanya'da Real'le, Almanya'da Dortmund'da lig, yine Dortmund'da 2 Süper, 1 kupa ve 'da Feyenoord'la kupa şampiyonluğu yaşadı.

ORGILL'DEN 2 YILLIK İMZA
Öte yandan Akdeniz ekibi, daha önceden anlaşmaya vardığı Ankaragücü'nde forma giyen Jamaikalı golcü Dever Orgill ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. 1.5 sezondur Ankaragücü'nde oynayan, Jamaika formasını 18 kez terleten Orgill, 4 kez de fileleri havalandırdı. Başkent ekibine 2018-19 devre arası gelen 30 yaşındaki santrfor, 14 maçta 6 gol, 2 asistle takımının ligde kalmasında pay sahibi olmuştu. Bu sezon 29 maçta 5 gol, 2 asistlik bir performans sergiledi.

  1. 8.8.2020
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