Orgill Antalyaspor'da! Sözleşme...

Gelecek sezonun kadro planlaması için çalışmalarını sürdüren Antalyaspor, önemli bir ismi kadrosuna kattı.

Akdeniz temsilcisi, son olarak Ankaragücü'nde forma giyen Orgill ile anlaşmaya vardı.

SÖZLEŞME 2 YILLIK

Öte yandan Antalyaspor'un Orgill ile 2 yıllık sözleşme imzaladığı kaydedildi.