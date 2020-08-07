Orgill Antalyaspor'da! Sözleşme...  - Son dakika Antalyaspor haberleri - Fotomaç
07 Ağustos 2020, Cuma
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'da! Sözleşme...

Orgill Antalyaspor'da! Sözleşme...

Süper Lig ekiplerinden , transferde vites yükseltti... Akdeniz temsilcisi, son olarak Ankaragücü'nde forma giyen 'i kadrosuna kattı.

Gelecek sezonun kadro planlaması için çalışmalarını sürdüren , önemli bir ismi kadrosuna kattı.

Akdeniz temsilcisi, son olarak Ankaragücü'nde forma giyen ile anlaşmaya vardı.

SÖZLEŞME 2 YILLIK
Öte yandan Antalyaspor'un Orgill ile 2 yıllık sözleşme imzaladığı kaydedildi.

  1. 07.08.2020
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