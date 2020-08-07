Orgill Antalyaspor'da! Sözleşme...
Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, transferde vites yükseltti... Akdeniz temsilcisi, son olarak Ankaragücü'nde forma giyen Orgill'i kadrosuna kattı.
Gelecek sezonun kadro planlaması için çalışmalarını sürdüren Antalyaspor, önemli bir ismi kadrosuna kattı.
Akdeniz temsilcisi, son olarak Ankaragücü'nde forma giyen Orgill ile anlaşmaya vardı.
SÖZLEŞME 2 YILLIK
Öte yandan Antalyaspor'un Orgill ile 2 yıllık sözleşme imzaladığı kaydedildi.
- 07.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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