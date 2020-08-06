Antalyaspor'da 5 isimle yollar ayrıldı!
Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da, sözleşmesi sona eren Charles, N'Dinga, Chico, Salih Dursun, Cissokho ile yolların ayrıldığı bildirildi.
Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarına, yarın Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştireceği antrenman ile başlayacak. Sağlık kontrolünden geçecek kırmızı beyazlılar, akşam antrenmanında bir araya gelecek.
Fraport TAV Antalyaspor, pazartesi günü de Afyonkarahisar'da kampa girecek. Gelecek sezonun kadrosunu oluşturan kırmızı beyazlı yönetim, Serdar Gürler ve Orgill transferinin yanı sıra, Fredy ile 2 yıllık sözleşme yeniledi. Hakan Özmert'in sözleşmesindeki bir yıllık uzatma opsiyonunu kullanan kırmızı-beyazlılarda, takımdan ayrılacak futbolcular da belirlendi.
Antalyaspor yönetiminin teknik direktör Tamer Tuna ile görüşmesinin ardından, sözleşmeleri sona eren ve yeniden anlaşma yapılmayacak futbolculardan, kendilerine kulüp bulmaları istendi. Kırmızı beyazlılarda sözleşmesi biten Celustka'nın ardından Charles, N'Dinga, Chico, Salih Dursun ve kadro dışı bırakılan Cissokho ile yollar ayrıldı.
Yekta ile görüşmeleri sürdüren yönetim, Harun Kavaklıdere, Drole, Diego ve Gustova'ya gelen teklifleri de değerlendiriyor.
- 06.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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