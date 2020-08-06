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06 Ağustos 2020, Perşembe
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'da 5 isimle yollar ayrıldı!

Antalyaspor'da 5 isimle yollar ayrıldı!

ekiplerinden 'da, sözleşmesi sona eren Charles, N'Dinga, Chico, , Cissokho ile yolların ayrıldığı bildirildi.

ekiplerinden Fraport TAV , yeni sezon hazırlıklarına, yarın Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştireceği antrenman ile başlayacak. Sağlık kontrolünden geçecek kırmızı beyazlılar, akşam antrenmanında bir araya gelecek.

Fraport TAV Antalyaspor, pazartesi günü de 'da kampa girecek. Gelecek sezonun kadrosunu oluşturan kırmızı beyazlı yönetim, Serdar Gürler ve Orgill transferinin yanı sıra, Fredy ile 2 yıllık sözleşme yeniledi. Hakan Özmert'in sözleşmesindeki bir yıllık uzatma opsiyonunu kullanan kırmızı-beyazlılarda, takımdan ayrılacak futbolcular da belirlendi.

Antalyaspor yönetiminin teknik direktör ile görüşmesinin ardından, sözleşmeleri sona eren ve yeniden anlaşma yapılmayacak futbolculardan, kendilerine kulüp bulmaları istendi. Kırmızı beyazlılarda sözleşmesi biten Celustka'nın ardından Charles, N'Dinga, Chico, ve kadro dışı bırakılan Cissokho ile yollar ayrıldı.

Yekta ile görüşmeleri sürdüren yönetim, Harun Kavaklıdere, Drole, Diego ve Gustova'ya gelen teklifleri de değerlendiriyor.


  1. 06.08.2020
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