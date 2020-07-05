Tamer Tuna: Maçı kazanabilirdik
Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, 11 maçlık yenilmezlik serisinin bitmesine üzüldüklerini söyledi.
Kazanabilecekleri bir maç çıkardıklarını söyleyen Tuna, "Evet, seri noktalandı. Yaptığımız bir hatayla noktalandı. Oyuncularımı yine de tebrik ediyorum. Hava çok sıcaktı. Kazanabilirdik. İlk yarıdaki pozisyonları değerlendirseydik. Yakalamak istediğimiz fırsatlar düşündüğümüz gibiydi. Başakşehir'i tebrik ediyorum. Kalite ve çalışma anlamında iyiydik. Tabii ki yenilgiye üzüldük" diye konuştu. Tamer Tuna, Podolski'nin sakatlandığı pozisyon hakkında ise, "Sezonun 2. yarısının başında aynısı bize oldu ama biz topu auta bıraktık" ifadelerini kullandı.
- 5.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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