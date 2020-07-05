Tamer Tuna: Maçı kazanabilirdik - Son dakika Antalyaspor haberleri - Fotomaç
05 Temmuz 2020, Pazar
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: Maçı kazanabilirdik

Tamer Tuna: Maçı kazanabilirdik

Antalyaspor , 11 maçlık yenilmezlik serisinin bitmesine üzüldüklerini söyledi.

Kazanabilecekleri bir maç çıkardıklarını söyleyen Tuna, "Evet, seri noktalandı. Yaptığımız bir hatayla noktalandı. Oyuncularımı yine de tebrik ediyorum. Hava çok sıcaktı. Kazanabilirdik. İlk yarıdaki pozisyonları değerlendirseydik. Yakalamak istediğimiz fırsatlar düşündüğümüz gibiydi. 'i tebrik ediyorum. Kalite ve çalışma anlamında iyiydik. Tabii ki yenilgiye üzüldük" diye konuştu. , Podolski'nin sakatlandığı pozisyon hakkında ise, "Sezonun 2. yarısının başında aynısı bize oldu ama biz topu auta bıraktık" ifadelerini kullandı.

  1. 5.7.2020
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