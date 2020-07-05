Tamer Tuna: Maçı kazanabilirdik

Kazanabilecekleri bir maç çıkardıklarını söyleyen Tuna, "Evet, seri noktalandı. Yaptığımız bir hatayla noktalandı. Oyuncularımı yine de tebrik ediyorum. Hava çok sıcaktı. Kazanabilirdik. İlk yarıdaki pozisyonları değerlendirseydik. Yakalamak istediğimiz fırsatlar düşündüğümüz gibiydi. Başakşehir'i tebrik ediyorum. Kalite ve çalışma anlamında iyiydik. Tabii ki yenilgiye üzüldük" diye konuştu. Tamer Tuna, Podolski'nin sakatlandığı pozisyon hakkında ise, "Sezonun 2. yarısının başında aynısı bize oldu ama biz topu auta bıraktık" ifadelerini kullandı.