"Hakem golü yedirdi!" - Son dakika Antalyaspor haberleri - Fotomaç
05 Temmuz 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Antalyaspor "Hakem golü yedirdi!"

"Hakem golü yedirdi!"

"Hakem golü yedirdi!"

'un forveti , maç sonunda kızgındı. Yedikleri golden önce Lukas 'nin sakatlandığını hatırlatan tecrübeli oyuncu şunları söyledi: " Ligi'nde fair-play acaba yeterince uygulanıyor mu? Podolski'nin sakatlandığı pozisyondan sonra hakem hemen oynattı. Ciddi bir sakatlık olduğu için değişim beklenebilirdi. Sonrasında hemen golü yedik. Türkiye'de fair-playi eleştirmek gerekiyor."

'un forveti , maç sonunda kızgındı. Yedikleri golden önce Lukas 'nin sakatlandığını hatırlatan tecrübeli oyuncu şunları söyledi: " Ligi'nde fair-play acaba yeterince uygulanıyor mu? Podolski'nin sakatlandığı pozisyondan sonra hakem hemen oynattı. Ciddi bir sakatlık olduğu için değişim beklenebilirdi. Sonrasında hemen golü yedik. Türkiye'de fair-playi eleştirmek gerekiyor."

CEZALI DURUMA DÜŞTÜ
Adis Jahovic mücadelenin son bölümünde rakibine sert girdi. Hakem , tecrübeli golcüye sarı kart gösterdi. Sınırda olan 33 yaşındaki oyuncu böylece cezalı duruma düştü. Gelecek hafta oynanacak karşılaşmasında takım arkadaşlarını yalnız bırakacak.

  1. 5.7.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

"Hakem golü yedirdi!" haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA