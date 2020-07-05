"Hakem golü yedirdi!"
Antalyaspor'un forveti Adis Jahovic, maç sonunda kızgındı. Yedikleri golden önce Lukas Podolski'nin sakatlandığını hatırlatan tecrübeli oyuncu şunları söyledi: "Türkiye Ligi'nde fair-play acaba yeterince uygulanıyor mu? Podolski'nin sakatlandığı pozisyondan sonra hakem hemen oynattı. Ciddi bir sakatlık olduğu için değişim beklenebilirdi. Sonrasında hemen golü yedik. Türkiye'de fair-playi eleştirmek gerekiyor."
Antalyaspor'un forveti Adis Jahovic, maç sonunda kızgındı. Yedikleri golden önce Lukas Podolski'nin sakatlandığını hatırlatan tecrübeli oyuncu şunları söyledi: "Türkiye Ligi'nde fair-play acaba yeterince uygulanıyor mu? Podolski'nin sakatlandığı pozisyondan sonra hakem hemen oynattı. Ciddi bir sakatlık olduğu için değişim beklenebilirdi. Sonrasında hemen golü yedik. Türkiye'de fair-playi eleştirmek gerekiyor."
CEZALI DURUMA DÜŞTÜ
Adis Jahovic mücadelenin son bölümünde rakibine sert girdi. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu, tecrübeli golcüye sarı kart gösterdi. Sınırda olan 33 yaşındaki oyuncu böylece cezalı duruma düştü. Gelecek hafta oynanacak Trabzonspor karşılaşmasında takım arkadaşlarını yalnız bırakacak.
- 5.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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