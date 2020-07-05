"Hakem golü yedirdi!"

Antalyaspor'un forveti Adis Jahovic, maç sonunda kızgındı. Yedikleri golden önce Lukas Podolski'nin sakatlandığını hatırlatan tecrübeli oyuncu şunları söyledi: "Türkiye Ligi'nde fair-play acaba yeterince uygulanıyor mu? Podolski'nin sakatlandığı pozisyondan sonra hakem hemen oynattı. Ciddi bir sakatlık olduğu için değişim beklenebilirdi. Sonrasında hemen golü yedik. Türkiye'de fair-playi eleştirmek gerekiyor."



CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Adis Jahovic mücadelenin son bölümünde rakibine sert girdi. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu, tecrübeli golcüye sarı kart gösterdi. Sınırda olan 33 yaşındaki oyuncu böylece cezalı duruma düştü. Gelecek hafta oynanacak Trabzonspor karşılaşmasında takım arkadaşlarını yalnız bırakacak.