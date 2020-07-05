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05 Temmuz 2020, Pazar
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Haberler Antalyaspor Podolski'nin durumu belli oldu! Trabzon maçında...

Podolski karşısında yok

Podolski Trabzonspor karşısında yok

maçında sağ arka baldırından sakatlanan Fraport ’un yıldız futbolcusu ’nin, maçında oynayamayacağı bildirildi.

'in 30. haftasında Fraport , sahasında karşılaştığı 'e 2-0 mağlup olmuştu. 11 maçlık yenilmezlik serisi sona eren kırmızı-beyazlılar bir de sakatlık şoku yaşadı.

Medipol Başakşehir maçının 70. dakikasında topla rakip ceza sahasına giren Podolski, sakatlandı ve kendini yere bıraktı. Oyun alanını sedye ile terkeden yıldız futbolcunun sağ arka baldırında çekme olduğu, çekilecek MR'ının ardından sağlık durumunun belli olacağı belirtildi. 35 yaşındaki Podolski'nin deplasmanında oynaması beklenmiyor.

Podolski'nin kırmızı-beyazlı formayla çıktığı 9 maçta, 2 gol, 3 asisti bulunuyor.

  1. 05.07.2020
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