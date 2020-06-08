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08 Haziran 2020, Pazartesi
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istikrar peşinde

Antalya istikrar peşinde

ligin ikinci yarısında yakaladığı çıkışı, pandemi sonrası da sürdürmek amacında.

'de ara transferde yaptığı takviyelerle çıkışa geçen ve son 8 maçta yenilgi yüzü görmeyen , pandemi süreci nedeniyle ara verdiği bu istikrarlı performansını sürdürmek istiyor. Lige maçıyla dönüş yapacak olan kırmızı-beyazlı ekibin basın sözcüsü Murat Süğlün, "Antalyaspor ikinci yarıda yapmış olduğu takviyelerle ligde kalıcı ve çok güçlü bir ekip olduğunu gösterdi. Beşiktaş maçı kolay olmayacak, bu karşılaşmadan iyi bir sonuç elde edebileceğimizi umut ediyoruz. Ligde ikinci yarıda yakaladığımız formumuzu yeniden yakalayacağımızı düşünüyorum" şeklide konuştu.
  1. 8.6.2020
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