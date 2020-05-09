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09 Mayıs 2020, Cumartesi
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çalışmalarına start verdi

Antalyaspor çalışmalarına start verdi

Corona virüsü nedeniyle verilen aranın ardından , 'nun () tarihinde liglerin başlaması ile ilgili aldığı karar sonrası dün antrenmanlarına başladı.

Fraport TAV , 'nun () tarihinde liglerin başlaması ile ilgili aldığı karar sonrası dün antrenmanlarına başladı.

Futbolcular bugüne kadar yaptıkları bireysel antrenmanların ardından uzun süre sonra ilk kez gruplar halinde saha çalışması yapma fırsatı buldu. denetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular düz koşu ve istasyon çalışması gerçekleştirdi. Başkan Ali Şafak Öztürk de antrenmanı yakından takip ederek teknik direktör Tamer Tuna'dan takımın son durumu hakkında bilgi aldı.

  1. 09.05.2020
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