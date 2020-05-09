Antalyaspor çalışmalarına start verdi
Corona virüsü nedeniyle verilen aranın ardından Antalyaspor, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) 12 Haziran tarihinde liglerin başlaması ile ilgili aldığı karar sonrası dün antrenmanlarına başladı.
Fraport TAV Antalyaspor, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) 12 Haziran tarihinde liglerin başlaması ile ilgili aldığı karar sonrası dün antrenmanlarına başladı.
Futbolcular bugüne kadar yaptıkları bireysel antrenmanların ardından uzun süre sonra ilk kez gruplar halinde saha çalışması yapma fırsatı buldu. Teknik direktör Tamer Tuna denetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular düz koşu ve istasyon çalışması gerçekleştirdi. Başkan Ali Şafak Öztürk de antrenmanı yakından takip ederek teknik direktör Tamer Tuna'dan takımın son durumu hakkında bilgi aldı.
- 09.05.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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