Sinan Gümüş'e Olympiakos kancası! Şampiyonlar Ligi... - Son dakika Antalyaspor haberleri - Fotomaç
06 Mayıs 2020, Çarşamba
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Haberler Antalyaspor Sinan Gümüş bir talip daha çıktı! Şampiyonlar Ligi...

'e kancası! Şampiyonlar Ligi...

Sinan Gümüş'e Olympiakos kancası! Şampiyonlar Ligi...

ekiplerinden Fraport TAV 'a ara transferde kiralık olarak gelen ve gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken 'e 'nin lideri talip oldu. Tecrübeli futbolcu, kulübün seneye Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak olmasından dolayı sıcak bakıyor. Sinan Gümüş'le de ilgileniyor. İşte detaylar...

Bonservisi İtalyan ekibi Genoa'da bulunan için teklifinde bulundu. 'un devre arasında İtalya Serie A ekibi Genoa'dan kiraladığı Sinan Gümüş için Olympiakos devreye girdi.

'nin lideri olan ve gelecek yıl ülkesini Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek kırımızı-beyazlı ekip 26 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak için İtalyan kulübüyle görüşme yaptı. 2022 yılına kadar Genoa ile sözleşmesi bulunan Sinan Gümüş'ün Olympiakos'un Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak olması nedeniyle transfer olmaya sıcak baktığı öğrenildi.

FENERBAHÇE'NİN DE LİSTESİNDE

2019 yılında Serie A ekibi Genoa'ya transfer olan ve devre arasında 6 aylık süre için Antalyaspor'a gelen Sinan Gümüş, 7 maçına çıkarken 3 gol ve 1 asistlik performansla takımının yükselen performansında önemli bir rol oynadı. Tecrübeli futbolcuyla de ilgileniyor.

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  1. 06.05.2020
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