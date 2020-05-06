Sinan Gümüş'e Olympiakos kancası! Şampiyonlar Ligi...
Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'a ara transferde kiralık olarak gelen ve gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Sinan Gümüş'e Yunanistan Ligi'nin lideri Olympiakos talip oldu. Tecrübeli futbolcu, kulübün seneye Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak olmasından dolayı transfer sıcak bakıyor. Sinan Gümüş'le Fenerbahçe de ilgileniyor. İşte detaylar...
Bonservisi İtalyan ekibi Genoa'da bulunan Sinan Gümüş için Olympiakos transfer teklifinde bulundu. Antalyaspor'un devre arasında İtalya Serie A ekibi Genoa'dan kiraladığı Sinan Gümüş için Olympiakos devreye girdi.
Yunanistan Ligi'nin lideri olan ve gelecek yıl ülkesini Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek kırımızı-beyazlı ekip 26 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak için İtalyan kulübüyle görüşme yaptı. 2022 yılına kadar Genoa ile sözleşmesi bulunan Sinan Gümüş'ün Olympiakos'un Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak olması nedeniyle transfer olmaya sıcak baktığı öğrenildi.
FENERBAHÇE'NİN DE LİSTESİNDE
2019 yılında Serie A ekibi Genoa'ya transfer olan ve devre arasında 6 aylık süre için Antalyaspor'a gelen Sinan Gümüş, 7 Süper Lig maçına çıkarken 3 gol ve 1 asistlik performansla takımının yükselen performansında önemli bir rol oynadı. Tecrübeli futbolcuyla Fenerbahçe de ilgileniyor.
- 06.05.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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