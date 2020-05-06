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06 Mayıs 2020, Çarşamba
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N’Dinga’dan itirafı

N’Dinga’dan Antalya itirafı

'nın devre arası transferlerinden N'Dinga, kırmızı-beyazlı ekibi tercih etmesinde 'da beraber çalıştığı 'nın payının bulunduğunu söyledi.

'nın devre arası transferlerinden N'Dinga, kırmızı-beyazlı ekibi tercih etmesinde 'da beraber çalıştığı 'nın payının bulunduğunu söyledi. Kongolu oyuncu, "A.Gücü ve 'tan teklif gelmesine rağmen Antalya'yı tercih ettim. İyi bir oyuncu grubu vardı ve biz gelince tamamlandı" dedi.
  1. 6.5.2020
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