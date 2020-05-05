Alanyaspor'da hazırlıklar sürüyor!
Corona virüsü salgını nedeniyle tesislerinde verdiği 46 gün aradan sonra antremanlara dün yeniden başlayan Aytemiz Alanyaspor hazırlıklarını bugün de sürdürdü.
Corona virüsü salgını sebebiyle Süper Lig'e verilen arada antrenmanların iptal edilmesinden dolayı bireysel çalışmalarını evlerinde sürdüren ve 46 gündür sahadan uzak kalan turuncu-yeşilli ekip, dün Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde gruplar halinde hazırlıklarına başladı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Sağlık Kurulu tarafından liglerin başlama ihtimali üzerine tesislerinde çalışmalarına başlayan Alanya temsilcisi, bugün de idmanlara devam etti.
Teknik Direktör Erol Bulut'un gözetiminde basına kapalı gerçekleşen antrenmanda 3 gruba ayrılan futbolcular, gruplara verilen ayrı saatlerde tesislere gelerek çalıştı. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, kuvvet ile pas çalışmalarıyla tamamlandı.
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