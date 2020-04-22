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22 Nisan 2020, Çarşamba
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Maçlar sezon öncesi oynansın

Maçlar sezon öncesi oynansın

Başkanı , kalan 8 haftayla ilgili ilginç bir öneride bulundu. Liglerin tescilinin adil olmayacağını belirten Öztürk, "Bu ligin devamı gibi liglere başlanmalı. Ondan sonra başlamalı. Ligler ağustosta başlayacaksa, kaldığımız gibi devam edelim. 8 maçı haftada iki maçla bitirelim. 1-2 hafta aradan sonra tekrar yoğun tempolu maçlar oynansın" dedi.

Başkanı , kalan 8 haftayla ilgili ilginç bir öneride bulundu. Liglerin tescilinin adil olmayacağını belirten Öztürk, "Bu ligin devamı gibi liglere başlanmalı. Ondan sonra başlamalı. Ligler ağustosta başlayacaksa, kaldığımız gibi devam edelim. 8 maçı haftada iki maçla bitirelim. 1-2 hafta aradan sonra tekrar yoğun tempolu maçlar oynansın" dedi. Ali Şafak Öztürk, Sangare ile ilgili kendilerine hiçbir teklifin gelmediğini, 'ün bonservisini de kulübü Genoa'dan almak istediklerini bildirdi. Öztürk, "Şartlar oluşursa bunları konuşuruz. Şu anda teklif yok. Sinan gelmek istiyor. Fedakarlık da yaparsa Sinan'ı kadromuzda görmek istiyoruz" diye konuştu.
  1. 22.4.2020
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